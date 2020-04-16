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В Украине вводят единый счет для налогов и сборов: Зеленский дал добро

16 апреля, 10:42

Ксения Капустинская

Счет будут открывать только с согласия налогоплательщика

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Закон предусматривает, что единый счет может быть открыт для плательщика налогов с его согласия на центральном уровне Государственной казначейской службы. Функционирование счета не касается НДС и акцизного налога с реализации полного и спирта этилового, а также таможенных платежей.

"Закон поможет упростить уплату налоговых платежей и способствовать уменьшению количества ошибочно или излишне уплаченных денежных обязательств. Кроме того, принятые изменения будут способствовать повышению уровня открытости, прозрачности и доверия налогоплательщиков к государственным органам", – отметили в Офисе президента.

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Закон был поддержан парламентом во втором чтении 13 апреля с учетом предложений президента Украины. В частности, была отменена спорная норма о фиксированной торговой наценке на табачные изделия, чем ограничивались права субъектов хозяйствования, осуществляющих производство, импорт и оптовую торговлю табачными изделиями.

Напомним, в тот же день Верховная Рада внесла изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год. О том, что именно изменилось в главной смете страны, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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налоги счет закон Владимир Зеленский единый счет

Источник: Сегодня

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