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В Украине выросли долги по зарплатам: ТОП областей-должников

27 июня, 17:28

По данным Госстата, за месяц сумма задолженности увеличилась на 3,9%

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 июня 2019 года достигла почти 2,72 млрд грн, тогда как на 1 мая составляла 2,62 млрд грн. За месяц она выросла на 3,9%.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 27 июня.

При этом задолженность работникам экономически активных предприятий на начало июня увеличилась за месяц на 8,8% – до 1,54 млрд грн.

Больше всего наемным работникам задолжали:

  • в Донецкой области (507,66 млн грн);
  • в Луганской области (456,60 млн грн);
  • в Харьковской области (295,16 млн грн);
  • в Сумской области (293,18 млн грн);
  • в Днепропетровской области (210,56 млн грн).

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что по состоянию на 1 апреля 2019 года общая сумма задолженности по выплате зарплаты в Украине составляла 2,46 млрд грн, а работникам экономически активных предприятий – 1,28 млрд грн.

При этом с 1 января 2019 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась с 3723 грн до до 4173 грн.

В апреле Киевский городской центр занятости назвал профессии, представители которых зарабатывают в столице больше всех:


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Тег зарплата, задолженность, Госстат, долги по зарплатам

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Источник:

Сегодня

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