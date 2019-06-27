В Украине выросли долги по зарплатам: ТОП областей-должников
По данным Госстата, за месяц сумма задолженности увеличилась на 3,9%
Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 июня 2019 года достигла почти 2,72 млрд грн, тогда как на 1 мая составляла 2,62 млрд грн. За месяц она выросла на 3,9%.
Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 27 июня.
При этом задолженность работникам экономически активных предприятий на начало июня увеличилась за месяц на 8,8% – до 1,54 млрд грн.
Больше всего наемным работникам задолжали:
- в Донецкой области (507,66 млн грн);
- в Луганской области (456,60 млн грн);
- в Харьковской области (295,16 млн грн);
- в Сумской области (293,18 млн грн);
- в Днепропетровской области (210,56 млн грн).
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что по состоянию на 1 апреля 2019 года общая сумма задолженности по выплате зарплаты в Украине составляла 2,46 млрд грн, а работникам экономически активных предприятий – 1,28 млрд грн.
При этом с 1 января 2019 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась с 3723 грн до до 4173 грн.
В апреле Киевский городской центр занятости назвал профессии, представители которых зарабатывают в столице больше всех:
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