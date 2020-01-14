В Украине выросли штрафы для бизнеса

За нарушение законов о труде теперь нужно платить больше

/ Фото: пресс-центр НБУ

В Украине с 2020 года повысились штрафы для работодателей за нарушение законодательства о труде. Это связано с ростом минимальной зарплаты в стране, напомнило официальное издание Государственной фискальной службы (ГФС) Украины.

Теперь размер штрафов составляет:

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141 690 грн – за допуск работника к работе без оформления трудового договора, оформление на неполное рабочее время при работе полный день и/или выплаты зарплаты без уплаты единого соцвзноса (ЕСВ) и налогов;

14 169 грн – за нарушение задержку зарплаты и других выплат более чем на один месяц, а также за их выплату не в полном объеме;

47 230 грн – за несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда;

47 230 грн – за несоблюдение гарантий и льгот работникам, которые полагаются по закону о воинской обязанности и военной службе, об альтернативной (невоенной) службе, о мобилизационной подготовке и мобилизации;

14 169 грн – за недопуск проверки по вопросам соблюдения законодательства о труде, создание препятствий в ее проведении;

472 300 грн – за совершение препятствий при проведении проверки по вопросам выявления нарушений законодательства о труде;

4 723 грн – за нарушение других требований трудового законодательства.

Напомним, в то же время власти готовят украинцам новый Трудовой кодекс, который заменит нынешний устаревший КЗоТ, которому исполнилось полвека. Так, в Верховную Раду уже подан подготовленный правительством законопроект "О труде". Сайт "Сегодня" выяснил главные новшества законопроекта и разобрался, что в нем хорошего и какие моменты можно считать спорными.

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Кроме того, ранее о планируемых изменениях новостям "Сегодня" рассказывал министр развития экономики Тимофей Милованов:

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