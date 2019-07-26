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В Украине выросли зарплаты программистов

26 июля, 15:18

Исследование показало, сколько платят разработчикам разных уровней

Фото: Pixabay

В Украине средняя зарплата составляет 10 239 гривен. Но этот уровень не сравним с окладами в сфере IT. Как свидетельствуют результаты исследования DOU, зарплаты разработчиков (программистов) выросли за последние три года – на 180 долларов у "синьоров", на 300 долларов у "мидлов" и на 50 долларов у "джуниоров".

Таким образом, к середине 2019 года украинские программисты получают от 650 до 5000 долларов (≈ 16,9 – 130 тысяч гривен) в месяц.

При этом медианная зарплата самая высокая в Киеве. Дальше идут Львов, Одесса и Житомир. Однако в Одессе и Львове средняя зарплата .NET разработчиков примерно на 200 долларов выше киевской. Кроме того, львовские С++ разработчики получают в среднем на 400 долларов больше столичных.

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Если сравнивать средние зарплаты по языкам программирования, то самая низкая средняя зарплата в Junior SQL – 610 долларов, а самая высокая в Senior Scala – 4500 долларов.

Напомним, ранее новости "Сегодня" узнали, как делают видеоигры в Украине. Мы выяснили, сколько времени уходит на одну игру и что делают для того, чтобы персонажи вызывали у игроков эмоции.

Также мы рассказывали, как живут украинские программисты в мировой столице высоких технологий – Кремниевой долине:

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Тег зарплата, зарплаты, средняя зарплата, программисты, украинские программисты, разработчики

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