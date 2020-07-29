В Украине задумали изменить налоги для айтишников

Для пострадавшей от последствий коронавируса IT-сферы в Украине планируют ввести особый режим налогообложения. Речь об этом идет в законопроекте № 3933, который уже зарегистрирован в Верховной Раде. Документ сейчас находится на ознакомлении у народных депутатов.

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Законопроект разработали ради повышения конкурентоспособности украинской IT-отрасли, объясняют авторы документа в пояснительной записке.

"Главной целью законопроекта является достижение Украины в ближайшие годы европейского и мирового лидерства в индустрии информационных технологий. Законопроект направлен на повышение уровня конкурентоспособности и привлекательности для иностранных и отечественных заказчиков индустрии информационных технологий Украины путем установления для IT-компаний на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2030 года особенностей налогообложения", – указано в пояснительной записке.

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В частности, депутаты предлагают установить такие налоги:

налог на зарплаты наемных работников – 10% (5% ЕСВ и 5% НДФЛ);

военный сбор – 0%;

налог на прибыль – 9%.

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При этом зарплата в компании должна составлять не менее пяти минимальных зарплат.

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Если законопроект примут, воспользоваться льготами смогут компании, получают 90% дохода от IT-деятельности, и в которых удельный вес расходов на оплату труда равен или превышает 50%.

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