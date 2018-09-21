В Украине заканчивается сезон арбузов

Баржа с арбузами приплыла в Киев уже почти месяц назад, а большинство украинских производителей уже завершили продажу этих ягод и теперь подводят итоги уходящего сезона.

Сейчас в продажу уже поступают остаточные партии бахчевых. Отгружать арбузы производители готовы по 3,5-5 грн/кг, что в среднем на четверть дороже, чем предлагали последние объемы в предыдущем сезоне.

Как отмечают специалисты EastFruit, сезон имел несколько особенностей. Прежде всего, сезон продажи арбузов в Украине начался примерно на полторы недели раньше обычного, тогда как завершается примерно в те же сроки, что и в 2017 году.

"При этом заметно вырос процент продукции нестандартного, более крупного размера, которую покупатели приобретали неохотно. Еще одним негативным фактором сезона стала засуха, которая наблюдалась в ряде регионов и нередко оказывала негативное влияние на качество", – отмечают аналитики.

Тем не менее, по словам многих производителей, урожай арбузов в этом году был несколько больше прошлогоднего, несмотря на тенденцию сокращения площадей под этой культурой. Фермеры остались удовлетворены уровнем цен, поскольку поддержку им оказывал довольно активный экспорт в Беларусь.

Напомним, летом в разных районах Киева появились клетки для хранения и продажи арбузов. В КГГА предупреждают: большинство подобных конструкций — это незаконная стихийная торговля. Департамент благоустройства регулярно выдает предписание на демонтаж таких конструкций, но пока дойдет очередь на демонтаж, торговцы уходят с насиженных мест на новые, оставляя за собой мусор.