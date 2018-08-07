В Украине запретили ловить раков

Сегодня, 14:22

Ограничения временные; Минагропрод назвал точные сроки "карантина" по областям

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В Украине начались сезонные запреты на вылов раков с целью сохранения и охраны их популяции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины

"Период начала и окончания запрета в некоторых областях может отличаться – это зависит от различных погодных условий. После окончания запрета одному лицу за сутки можно поймать 30 раков на водоемах общего пользования и 50 – на водоемах, где внедрено платное рыболовство. Запрещается вылов раков в темное время суток с применением подсветки", – заявили в ведомстве.

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За превышение суточной нормы вылова раков предусмотрен штраф от 340 до 680 грн. Кроме того, нарушителю придется оплатить убытки в размере 25,5 грн за каждый экземпляр незаконно выловленного рака.

Также запрещается вылов раков, размер которых не достиг 10 см.

Напомним, в Киеве в 2018 году также действовал весенний запрет на вылов рыбы и раков. Нерестовые запреты продлились по 9 июня.

Как сообщалось, в Чехии раков используют для проверки качества воды, из которой готовят пиво:
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"Сегодня"

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