В Украине запретили ловить раков
Ограничения временные; Минагропрод назвал точные сроки "карантина" по областям
В Украине начались сезонные запреты на вылов раков с целью сохранения и охраны их популяции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины
"Период начала и окончания запрета в некоторых областях может отличаться – это зависит от различных погодных условий. После окончания запрета одному лицу за сутки можно поймать 30 раков на водоемах общего пользования и 50 – на водоемах, где внедрено платное рыболовство. Запрещается вылов раков в темное время суток с применением подсветки", – заявили в ведомстве.
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За превышение суточной нормы вылова раков предусмотрен штраф от 340 до 680 грн. Кроме того, нарушителю придется оплатить убытки в размере 25,5 грн за каждый экземпляр незаконно выловленного рака.
Также запрещается вылов раков, размер которых не достиг 10 см.
Напомним, в Киеве в 2018 году также действовал весенний запрет на вылов рыбы и раков. Нерестовые запреты продлились по 9 июня.
Как сообщалось, в Чехии раков используют для проверки качества воды, из которой готовят пиво:
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