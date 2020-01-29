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В Украине запускают программу доступных кредитов для бизнеса: что нужно знать

29 января, 12:07

Заемщик не будет получать кредитные средства по Программе на свой счет

/ Фото: Pixabay

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%", которая начнет действовать с 1 февраля, позволит в ближайшие пять лет привлечь в отечественную экономику 8 млрд грн внутренних инвестиций. Об этом в Facebook заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Министр отметил, что внедрение Программы будет осуществлять Фонд развития предпринимательства, созданный на базе Немецко-Украинского фонда, через банки-партнеры, обладающие необходимыми инструментами.

Государство будет компенсировать разницу между коммерческой процентной ставкой и конечной ставкой для заемщика в рамках этой программы. Условия программы ограничивают коммерческую ставку на уровне не более 22%.

Заемщик не будет получать кредитные средства по Программе на свой счет, открытый в банке-партнере. Кредитные средства, в соответствии с условиями Программы, будут перечисляться банком-партнером непосредственно на счет поставщика основных средств или услуг, которые будут приобретены в рамках реализации инвестиционного проекта, под который будет выдаваться кредит.

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Милованов также назвал краткосрочные цели Программы на первый год:

  • Дополнительно 50 тыс. кредитов как результат этой программы.
  • Примерно 90 тыс. новых рабочих мест.
  • Получим 2 млрд внутренних инвестиций в украинскую экономику, а именно сферу микробизнеса.
  • Снижение процентной ставки по кредитам с 18-40% (как сейчас) до 17-12% уже в 2020 году.

Долгосрочные цели – 5 лет:

  • Благодаря программе поступит 8 млрд внутренних инвестиций в украинскую экономику, а именно сферу микробизнеса.
  • Сумма выданных в рамках программы кредитов составит 30 млрд грн.

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Ранее в Минфине уточнили, что правительственная программа предусматривает создание ряда инструментов удешевления кредитов.

Первый из них – компенсация процентной ставки до уровня 5%,7%, 9% годовых по кредитам в национальной валюте (дополнительно уплачивается комиссия банков в 0,50-1%).

  • 5% годовых предусматривается для заемщиков с выручкой до 25 млн грн и при создании минимум двух рабочих места за первый квартал;
  • 7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн;
  • 9% годовых – для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.

"При этом для малого и микробизнеса, которые получили кредит по программе под 7% или 9%, ставка снижается на 0,5 п.п. за каждое созданное рабочее место (но не может быть ниже 5%)", – отмечают в Минфине.

Вторым инструментом будет предоставление частичных гарантий по кредитам такому бизнесу, если у него не хватает залога (оплата по гарантии составит 0,5% от размера кредита).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №2589, который предусматривает выделение 2 млрд гривен для правительственной программы доступных кредитов для малого и среднего бизнеса. Эта программаявляется первым этапом объявленной президентом Владимиром Зеленским госпрограммы "Возвращайся и оставайся":

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Источник: Сегодня

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