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В Украине запустят отдельное приложение "Дія" для бизнеса

24 февраля, 16:41

В Минцифры объяснили, зачем предпринимателям отдельный сервис

Государственное приложение "Дія", через которое уже можно получить водительские права в электронном виде, получит "дочку", разработанную специально для предпринимателей. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации в официальном Telegram-канале приложения.

"Создаем удобный и полезный продукт для малого и среднего бизнеса – национальную онлайн-платформу для предпринимателей "Дiя.Бізнес", – говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что на онлайн-платформе владельцы малого и среднего бизнеса найдут перечень сервисов и программ поддержки от государства, а также смогут получить профессиональные консультации по бизнесу. Также Минцифры уточнило, что запуск приложения является частью национального проекта по развитию инновационного предпринимательства.

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"Следующий шаг – открытие консалтинговых зон для малого и среднего бизнеса", – говорится в сообщении.

Напомним, основное приложение "Дія" также продолжит развиваться. Так, через несколько месяцев приложение пополнится новыми возможностями – туда добавят студенческий билет, паспорт гражданина Украины и "автогражданку" для автомобилистов.

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бизнес приложение цифровизация Министерство цифровой трансформации Дія

Источник: Сегодня

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