В украинском IT растет количество женщин-ФЛП: появились результаты исследования

Сфера информационных технологий (IT) в Украине практически базируется на физлицах-предпринимателях (ФЛП, укр. – ФОП). Компьютерное программирование в 2019 году стало третьей по численности категорией среди физических лиц-предпринимателей. А по итогам того же года наибольший прирост ФЛП (почти 11%) был именно в этом направлении, сообщает YouControl.

Однако женщин в украинской IT-сфере пока только 24%, треть из них работает на позиции Junior и только – 12% как Senior-специалисты (что в два раза меньше, чем мужчин). Они чаще всего приходят в отрасль как разработчицы, тестировщицы, дизайнеры и др.

"За последние годы в Украине растет общее количество ФЛП, особенно работающих в IT. А женская часть физических лиц-предпринимателей не только поддерживает эти тренды, а даже опережает некоторые из них. Так, в 2019-м по сравнению с 2017-м женщин-ФЛП в IT стало больше аж на 62%. При этом общее количество представителей микробизнеса, занимающихся информационными технологиями, за этот период выросла на 47%. По сравнению с 2018 годом в 2019-м также количество женщин-ФЛП в ИТ росло быстрее, чем общий показатель (+24% женщин в противовес +19% в целом)", – отмечают эксперты.

Больше всего женщин-ФЛП в IT сосредоточилось в столице – четвертая часть.

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"Такая картина ожидаемой по разным причинам. Во-первых, Киев как центр деловой активности притягивает к себе предпринимателей. Во-вторых, объяснение есть в исследовании ассоциации IT Ukraine и Офиса эффективного регулирования (BRDO). Согласно ему, около половины компаний области зарегистрированы в Киеве. Также значительное IT-представительство имеют Харьков, Днепр, Львов и Одесса. Неудивительно, что количества женщин-ФЛП следующие ступени заняли Харьковская, Львовская и Днепропетровская области", - отмечается в исследовании.

Есть в географии женщин-ФЛП с ИТ и более неожиданные данные. Если с их общим количеством лидируют традиционные деловые регионы, то по приросту картина другая. В 2019 году по сравнению с 2018-м больше прибавилось физлиц-предпринимателей женского пола в большинстве областей Западной Украины:

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43% в Волынской;

41% в Ивано-Франковской;

32% в Тернопольской;

31% в Хмельницкой.

Больше всего женщин-ФЛП с ИТ работает по направлению "Компьютерное программирование". Их 2019 оказалось почти 60%. А вот меньше тех, у кого как вид деятельности указан "Деятельность по управлению компьютерным оборудованием". Таких всего 0,4% от общих 44,3 тыс.

"Как наибольшая численность, так и наибольший прирост был в категории "Компьютерное программирование". В 2019 году по сравнению с 2018 г. она "расширилась" почти на 27%. На втором месте по росту числа женщин-ФЛП был вид деятельности "Обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность" (плюс 23%), а на третьем – "Издание другого программного обеспечения" (плюс 22%)", - отмечают аналитики.

Напомним, ранее в Украине предложили создать пятую группу ФЛП – специально для стартапов. Такое предложение содержится в законопроекте № 2615, который уже зарегистрирован в Верховной Раде.

При этом ранее президент Владимир Зеленский заверял, что уже принятые изменения налогового законодательства для ФЛП помогут устранить схемы по уклонению от налогов:

Видео: Reuters

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