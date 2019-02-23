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В UNIT.City открылась бизнес-платформа Academy DTEK

Сегодня, 09:14

21 февраля ДТЕК открыл инновационную бизнес-платформу Academy DTEK на территории UNIT.City

В UNIT.City открылась бизнес-платформа Academy DTEK //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/04d/b06/5c704db06ab19.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/04d/b06/5c704db06ab19.jpg Бизнес 21 февраля ДТЕК открыл инновационную бизнес-платформу Academy DTEK на территории UNIT.City

Academy DTEK в новом формате будет работать на площадке UNIT.City – в пространстве, который оборудован новейшими техническими средствами и создает атмосферу для развития и генерации новых идей. Офисные помещения Academy DTEK расположены в кампусе, что соответствует стандарту "зеленого строительства" американской системы LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), его инженерная инфраструктура ориентирована на сохранение и рациональное использование ресурсов.

"За десять лет работы Academy DTEK стала одним из крупнейших корпоративных университетов Украины. Наши специалисты разработали более 2 тысяч образовательных программ и стандартов, способствовали обучению и развитию более 219 тыс. Специалистов ДТЭК, топовых компаний страны и 17 государственных органов. Сегодня мы начинаем новый этап развития Academy DTEK. Она становится инновационной образовательной бизнес-платформой, открытой для представителей бизнеса, госсектора, общественности, международных партнеров", – отметил директор по устойчивому развитию ДТЭК Александр Кучеренко.

Что такое Academy DTEK? Academy DTEK  – образовательная площадка для бизнеса и общества. Академия создана почти десять лет назад. Здесь работают над продуктами и технологиями, основанных на передовых достижениях в области образования и эффективно применяющиеся в бизнесе. Ежегодно более 100 тыс. сотрудников проходят обучение – от тренингов по развитию компетенций, дистанционных курсов до корпоративных программ MBA.

Для кого работает Academy DTEK? Согласно своей стратегии развития, Академия ДТЭК будет способствовать повышению конкурентоспособности украинского бизнеса в условиях глобальной трансформации – путем обучения и развития специалистов всех уровней. Для этого Академия будет развивать инновационные подходы в управлении персоналом, включающие использование Big Data, новейших технологий и автоматизацию процессов. Еще одним направлением станет интеграция международного опыта: уже сегодня Академия ДТЭК выступает единственным в Украине партнером сразу пяти ведущих мировых бизнес-школ и организаций в Украине – INSEAD, IE Business School, Thunderbird, HRCI, Киево-Могилянской бизнес-школы.

Как учат в Academy DTEK? Здесь используют разные форматы обучения клиентов от рабочего до высшего менеджмента компании. В Academy DTEK аудитории названы по принципам работы компании: усовершенствование, открытость, ответственность, профессионализм, инновационность. В каждой аудитории устроено умное освещение – специальные датчики создают тот уровень света и оттенок, который нужен для лучшего восприятия: днем – это белый цвет, а вечером – более желтоватый.

"Инновации меняют мир. Для Украины они могут стать тем инструментом, который обеспечит экономический прорыв и энергетическую независимость государства, сделает ее сильным игроком на международной арене. Наша компания видит свою весомую роль в этих трансформациях. За 14 лет работы мы уже инвестировали более $ 8,5 млрд в развитие украинской энергетики, и мы продолжаем наращивать свои инвестиции. Говоря об инновациях, мы определили для себя три основных направления: инновации в технологиях, инновации в клиентских сервисах и инновации в образовании – ведь именно люди являются движущей силой изменений. Начиная новый этап в развитии инновационной образовательной бизнес-платформы Academy DTEK, мы ставим целью способствовать появлению нового поколения управленцев в бизнесе и государственной сфере, которые изменят Украину к лучшему", -  резюмировал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

В Academy DTEK проводят международные конференции, мастер классы – три ежегодных международных конференции по корпоративному обучению; разрабатывают электронные курсы в современном видео формате обучения. Здесь работает HR Академия – наши амбиции подготовить конкурентоспособных HR бизнес-партнёров для среднего и малого бизнеса в Украине.  Эксперты Academy DTEK разработали 45 образовательных стандартов, которые утверждены Министерством образования и науки Украины. В рамках партнерских программ Академия обучает представителей 17 госучреждений – Нацбанка Украины, Министерства финансов, Укрпочты, Министерства энергетики и так далее. Только в 2018 году для них провели 72 обучающих мероприятия.

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Тег образование, ДТЭК

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