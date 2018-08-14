"В выращивании ягод экстрима не меньше, чем в гонках": истории успеха украинских фермеров

Ярослав Мовчун – владелец семейной ягодной фермы на 28 га, которая специализируется на голубике (в планах – клубника и малина). В 2017 году 100% урожая голубики бизнесмен продал через facebook. На расположенном в Киевской области предприятии работают четыре человека – мама Мовчуна (бухгалтер, контролер сортировки ягоды, технолог джема), отец (контроль качества ягоды), сын (логистика) и помощница (SMM и коммуникация с клиентами). В сезон сбора урожая работают еще шесть-восемь человек.

Сайт "Сегодня" пообщался с бизнесменом в рамках серии материалов о том, как в современной Украине можно заняться фермерством с нуля и добиться успеха.

Ярослав Мовчун рассказывает, что с отцом пришел в агросферу из автомобильного бизнеса, связанного с СТО и авторалли. По его словам, оказалось, что в ягодоводстве экстрима не меньше, чем на гонках.

"До 2012 году мы с отцом имели автомагазин и СТО. Но когда оба увидели, что достигли максимума в этой сфере, решили переориентироваться на что-то другое – для нас в семье важно развитие. Мы думали инвестировать в теплицы и выращивать клубнику, но попытались поработать с голубикой и влюбились в нее. Ягода очень вкусная, полезная, клиенты ее хотят, она легка в транспортировке. Поэтому в 2012 году купили первые 60 соток в Житомирской области. Вариант аренды земли мы отвергли сразу – это большой риск, а мы сразу нацелены на развитие собственного семейного хозяйства, чтобы не зависеть ни от кого", – говорит Мовчун.

Земля, на которую они обратили внимание, была заброшенным участком на окраине хутора, где лет 15 никто ничего не выращивал.

"Полгода мы вычищали участок, но в этом есть и плюс – землю не травили аграрии, поэтому наша ягода чистая. Нашим достижением является то, что мы в прошлом году начали сезон и закончили с максимальной ценой – 200 грн за килограмм голубики, весь урожай продали через facebook. В этом году ситуация похожая – в середине июля мне писали коллеги, которые не могут продать ягоды, а у меня очередь клиентов расписана до конца месяца. Все просто – мы используем только передовые сорта ягоды и новые технологии, это огромный объем работы, и на арендованной земле вы никогда такого не сделаете. В этом и разница между нами – семейной фермой – и агрокомплексом: мы не "меряемся" гектарами обработанной арендованной земли, а увеличиваем урожайность с гектара и маржинальность культуры на собственной земле", – отмечает бизнесмен.

Однако и в этой сфере хватает трудностей – ягодный бизнес один из самых экстремальных в Украине.

"В этом году град побил урожай голубики, страхование урожая в Украине отсутствует, в банковской сфере доверия нет. Несмотря на это, я никогда не уеду из Украины и докажу, что здесь можно делать успешный бизнес", – говорит Мовчун.

По его словам, украинские ягодники уже создают серьезную конкуренцию соседней Польше на международных рынках.

"Даже сейчас поляки бастуют и требуют дотаций от государства, потому что украинская ягода вкуснее и дешевле. Дошло даже до методов из девяностых: тем машинам, которые везут ягоду польским транзитом, перерезают шины. Украинцы уже не спешат к ним на заработки, мне самому пришлось три года искать работников в соседних селах, которые стали нам доверять и получать в два раза больше, чем на агрокомплексах", – говорит Мовчун.

Бизнесмен добавляет: "Рисков здесь, как вы видите, множество. Несмотря на это, у нас огромные амбиции в ближайшие пару лет, в ожидании введения рынка земли. Уже со следующего года мы расширим ассортимент – посадим гектар новых сортов малины и клубники. А за следующие четыре года построим полноценный экоотель, где можно получить целый спектр услуг. Принимать людей по агротуризму мы начнем уже со следующего года. Мой план – это семейная ягодная агроферма №1 в Украине с передовыми сортами и технологиями".

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал о том, почему Украина мало зарабатывает на экспорте ягод и фруктов.