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Нацбанк отменяет ограничения: как отреагировал и чего ждет бизнес

11 июля, 09:15

Предприниматели напомнили о проблемах с кредитами

Фото: Pixabay

Национальный банк Украины (НБУ), в рамках дорожной карты по валютной либерализации, с 10 июля отменил все ограничения на репатриацию (возвращение) дивидендов. Таким образом юрлица с иностранным капиталом больше не обязаны соблюдать лимит на перечисление дивидендов за границу или на счета нерезидентов в Украине в 12 млн евро на месяц.

Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) приветствует решение НБУ, поскольку это поспособствует привлечению иностранных инвесторов. Однако напоминает: не стоит забывать и об отечественных производителях, особенно в экспортоориентированных отраслях.

В частности, политика стимулирования спроса на ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа – ценных бумаг, которые по сути являются кредитом для государства) и депозитные сертификаты со стороны регулятора ориентирует банки на финансирование госдолгов вместо кредитования экономики, отмечают в УСПП. Меж тем долгосрочные кредиты остаются недоступными, говорят предприниматели. Особенно от этого страдает малый бизнес

"В текущих условиях, когда стоимость кредитов под оборотный капитал в гривне остается выше 20% годовых, развитие малого и среднего бизнеса фактически ограничивается искусственно", – считают в организации.

Как следствие – украинские производители проигрывают почти всем конкурентам, которые финансируются своими национальными банками на лучших условиях.

"Укрепление нацвалюты, валютная либерализация – важные шаги, но этим не исчерпывается монетарная политика государства, – отмечает руководитель Центра поддержки экспорта при УСПП Денис Красников. – Предложение денег для производителей на лучших условиях всегда является самым главным инструментом продвижения товаров на новые рынки".

Поэтому в УСПП ожидают от НБУ снижения учетной ставки, которая сейчас равна 17,5%,что активизирует кредитование банками реального сектора экономики.

"По оптимистическим прогнозам, можно будет ожидать снижения кредитных ставок для предпринимательства на 20% (от текущих) уже в ближайшее время", – сказали в УСПП.

Ранее новости "Сегодня" писали об упрощении для бизнеса со стороны Минюста. В частности, разрешена онлайн-регистрация компаний с организационной формой обществ с ограниченной ответственностью (ООО, укр. – ТОВ) и внесение изменений в уставы ООО через интернет. 

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями бизнеса:


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Тег бизнес, НБУ, кредиты, предприниматели, либерализация, кредитование, учетная ставка

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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