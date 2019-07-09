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Валютные послабления в Украине: Нацбанк принял важное решение по дивидендам

9 июля, 19:31

Решение начинает действовать со среды, 10 июля

Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) с 10 июля отменяет все ограничения на репатриацию (возвращение) дивидендов для улучшения инвестиционного климата, как это было предусмотрено дорожной картой по валютной либерализации. Об этом сегодня информирует пресс-служба регулятора.

"С 10 июля 2019 года бизнес с иностранным капиталом больше не ограничивается лимитом на перечисление дивидендов за границу или на счета нерезидентов в Украине в размере 12 млн евро на месяц для одного юридического лица", – сказано в сообщении.

Новость дополняется.

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Тег НБУ, дивиденды, валютные ограничения

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