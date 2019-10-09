Бизнес и ваучеры на образование: как изменится соцпомощь для людей с инвалидностью

/ Фото: Pixabay

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В опубликованной в конце сентября программе деятельности Кабинета министров, среди прочего, планируется изменить систему предоставления социальной помощи. Но это вовсе не означает, что в правительстве собираются автоматически поднять выплаты всем, кто их получает сейчас.

Например, в Кабмине считают, что люди с инвалидностью смогут существенно поправить свое материальное положение, если будут работать в меру сил. Об этом пишет сайт "Сегодня" в статье "Соцпомощь по-новому: малообеспеченных трудоустроят или дадут денег на бизнес".

"Человек с инвалидностью, который может и хочет работать, должен иметь для этого все возможности… Наличие инвалидности не должно быть причиной бедности и изоляции от общества", – говорится в программе деятельности Кабмина.

Один из маркеров выполнения этого пункта программы – добиться, чтобы через пять лет 40% людей с инвалидностью были трудоустроены.

Достигать этой цели предполагают разными путями. В частности, планируется разработать какой-то новый механизм, который бы лучше, чем сейчас, стимулировал работодателей принимать на работу людей с инвалидностью. А также создать онлайн-платформу, которая поможет людям с инвалидностью, которые хотят работать, контактировать с работодателями.

Должны быть введены ваучеры на образование для людей с инвалидностью. Такие ваучеры появились в Украине несколько лет назад для людей старше 45 лет, которые решили сменить профессию или получить второе образование (их выдают в центре занятости). В ближайшем будущем программу образовательных ваучеров планируется распространить и на лиц с инвалидностью, которые решат овладеть новой профессией.

Тем, кто захочет попробовать себя в бизнесе, обещают помощь в открытии собственного дела. Цель правительства – увеличить количество предпринимателей из числа лиц с инвалидностью до 20% от всех физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП). А количество социальных предприятий – то есть таких, где работают преимущественно лица с инвалидностью либо тех, которые оказывают услуги социально незащищенным украинцам – через 5 лет должно составлять по крайней мере 10% от числа всех предприятий.

Также в планах – увеличить количество услуг для людей с инвалидностью, доведя их до международных стандартов, и развить соответствующую инфраструктуру, чтобы такие люди могли легко добираться на работу и не чувствовали себя в изоляции. В частности, планируется развивать услугу социального такси. Для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата услуга такого такси должна быть бесплатна.

Кроме того, в правительстве обещают, что через пять лет средствами реабилитации будут обеспечены все 100% людей, которые в них нуждаются. Причем льготы на приобретение средств реабилитации планируется частично монетизировать.

В целом уровень финансового обеспечения лиц с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает, через пять лет обещают довести до уровня средней зарплаты в Украине.

О других планах правительства на соцстандарты читайте на сайте "Сегодня".

Кстати, в Норвегии набирает популярность социальное предпринимательство – то самое, которое хотят внедрить в Украине. О том, как это работает, – сюжет новостей "Сегодня":

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