Великобритания начала расследование из-за краха старейшей турфирмы

Долги туроператора поставили под угрозу отдых сотен тысяч туристов

Фото: REUTERS/Stefanos Rapanis

Власти Великобритании инициировали расследование в отношении роли руководства старейшего туроператора страны Thomas Cook в его банкротстве. Как сообщает агентство Bloomberg, британские власти также выразили озабоченность размером премий, которые получали руководители Thomas Cook.

Так, министр по делам бизнеса Великобритании Андреа Лидсом поручила Государственному агентству по неплатежеспособности (Insolvency Service) выяснить, могли ли какие-то действия руководства компании нанести ущерб кредиторам или пенсионным схемам и каков масштаб их ответственности.

Напомним, компания Thomas Cook, которая была основана в 1841 году, прекратила все полеты, аннулирует туры и бронирования. Прекращение деятельности Thomas Cook последовало после нескольких месяцев переговоров с инвесторами и кредиторами. Долги Thomas Cook составляют около 2 млрд фунтов (3,75 млрд долларов).

Реклама

Британский премьер-министр Борис Джонсон поддержал решение правительства отклонить просьбу Thomas Cook о финансовой помощи, сказав, что это создало бы "моральный риск". Из-за банкротства компании под угрозой оказался отдых сотен тысяч туристов.

Также ранее сообщалось, что вторая по величине французская авиакомпания Aigle Azur объявила о банкротстве. Все рейсы, начиная с 7-го сентября, отменяются.

Читайте также: Туристка нашла "гениальный способ" не платить за багаж в самолете

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, как турагентство обмануло украинцев на 4 млн гривен:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама