Верховная Рада освободила самозанятых лиц от уплаты ЕСВ

В то время как в Украине впервые за четыре года уменьшился объем поступлений единого социального взноса, Верховная Рада проголосовала за отмену уплаты ЕСВ для самозанятых лиц. За принятие во втором чтении законопроекта №2166 "О внесении изменений в закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" (относительно устранения дискриминации по кругу плательщиков) проголосовал 321 народный депутат.

"Данный документ разработан с целью усовершенствования законодательства относительно начисления уплаты ЕСВ лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, устранения проявлений дискриминации плательщиков и прекращения несправедливой уплаты самозанятыми лицами ЕСВ, в случае если ими не получены доходы от их деятельности, и штрафных санкций за его неуплату", – сказал член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Евгений Петруняк

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При этом самозанятые лица, не получающие доход, смогут не уплачивать ЕСВ, однако за этот период им не будет насчитываться трудовой стаж и пенсионные выплаты.

Также, согласно пояснительной записке к документу, льгота по уплате ЕСВ будет применяться для пенсионеров, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность.

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В первом чтении законопроект был принят 4 февраля.

Напомним, экономисты опасаются роста задолженности Пенсионного фонда.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что новое налоговое законодательство начнет действовать в 2021 году:

Видео: president.gov.ua

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