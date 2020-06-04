Минздрав установил правила как для сотрудников заведений, так и для клиентов

В Украине в рамках ослабления условий карантина с 5 июня разрешат ресторанам и кафе принимать посетителей в помещениях. Такое решение принял Кабинет министров Украины на заседании 3 июня.

Работать залы заведений общественного питания смогут толькопри условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. Требования прописаны постановлении Министерства здравоохранения.

В частности:

расстояние между столиками должно быть не менее 1,5 метра;

за одним столиком смогут расположиться на больше четырех человек за одним столом (без учета детей до 14 лет);

меню или размещается на входе, или должно быть сделано из такого материала, который позволит его продезинфицировать. Еще один вариант – одноразовые меню;

использовать многоразовую посуду можно только если есть возможность мыть ее при высокой температуре в посудомоечной машине;

столовые приборы должны быть в индивидуальных упаковках;

сотрудники должны проходить проверку температуры тела перед началом работы. Если температура выше 37,2 или есть симптомы ОРВИ, работать такому сотруднику нельзя;

на входе должно быть организовано место для обработки рук антисептиком;

возле мест скопления людей на полу должна быть разметка – для соблюдения в очереди дистанции не менее 1,5 метра.

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Также установлены правила для посетителей:

нужно обработать руки антисептиком перед входом на территорию заведения;

обязательно придерживаться социальной дистанции в 1,5 метра;

заходить и передвигаться по территории кафе или ресторана можно только в маске, а вот сидеть за столом можно без нее;

нельзя самостоятельно заходить в заведение – без сопровождения работника ресторана;

запрещается стоять в очереди внутри ресторана (в т.ч. в санузел).

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В тренде Вход только в маске и с сопровождением: как будут работать кафе и рестораны с 5 июня

При этом не будут работать детские комнаты и зоны самообслуживания. Готовить блюда на открытых кухнях также запрещается. Кроме того, в заведениях нельзя проводить праздники, банкеты, мастер-классы и любые публичные мероприятия с участием более 10 человек.

Администрация заведения должна обеспечить:

наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах. Использование многоразовых полотенец запрещено;

влажную уборку производственных помещений и поверхностей на летних площадках, мест контактов рук клиентов и сотрудников не реже чем каждые два часа, а также перед началом и в конце смены;

централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты и бумажных салфеток в отдельные урны.

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Как известно, карантин в Украине продлили до 22 июня, однако ограничения постепенно снимают. Кафе и рестораны еще с 11 мая получили право открывать летние площадки под открытым небом и работать на вынос. А с 13 мая, Кабинет министров ослабил и эти ограничения – разрешил работу "летников" под навесами или на верандах, а также увеличил лимит на количество посетителей за столиками (четыре человека вместо двух).

Также сайт "Сегодня" писал, за какие нарушения карантина наказывают украинцев. При этом многие граждане устали соблюдать все правила:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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