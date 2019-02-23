Virgin Galactic показала запуск космического корабля для туристов: видео
Нынешний полет SpaceShipTwo стал уже вторым, когда была превышена высота в 80 км
Компания Virgin Galactic провела в пятницу испытательный суборбитальный запуск корабля с тремя членами экипажа на борту.
"SpaceShipTwo в естественных для него условиях", — такой подписью компания сопроводила размещенную в Twitter фотографию корабля на фоне Земли.
Отметим, SpaceShipTwo разработан исключительно с туристической целью. Стоимость примерно двухчасового полета, во время которого пассажиры, как предполагается, смогут испытать невесомость и увидеть Землю из космоса, составляет около 250 тысяч долларов. Корабль, как ожидается, сможет брать на борт двух пилотов и шесть космических туристов.
По сообщению интернет-портала Space.com, самолет-носитель WhiteKnightTwo вылетел с аэродрома в пустыне Мохаве (штат Калифорния), а, когда он достиг необходимой высоты, был включен ракетный двигатель суборбитального корабля Unity. Он поднялся на высоту 55,87 миль (89,9 км). На борту находились пилоты Дейв Маккей и Майкл Мазуччи, а также руководитель группы подготовки персонала компании Бет Мосес.
На борту суборбитального корабля находились также четыре комплекта аппаратуры NASA для проведения экспериментов по замеру электромагнитных параметров, по оценке влияния микрогравитации на жидкости и газы, на частицы пыли и на вибрацию.
Нынешний полет SpaceShipTwo стал уже вторым, когда была превышена высота в 50 миль (80 км). Первый такой полет состоялся в декабре прошлого года, тогда корабль впервые достиг высоты 82,7 км.
Представители компании ранее уточняли, что, как и ВВС США, подразумевают, что космос начинается на высоте около 80 км. Между тем, согласно определению Международной авиационной федерации, космическим полетом считается тот, который проходит на высоте свыше 100 км.
Напомним,
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