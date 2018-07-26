Владельцы Facebook за несколько минут потеряли 150 млрд долларов

Акции социальной сети Facebook, которая вынуждена платить штрафы из-за утечек данных, упали на 24% по итогам торгов 25 июля после того, как рост продаж не оправдал ожиданий. Об этом сообщает The Washington Post.

Всего за несколько минут владельцы компании потеряли суммарно около 150 млрд долларов.

Квартальный отчет компании оказался хуже, чем этого ожидали аналитики. Выручка компании за квартал выросла на 42% и достигла 13,2 млрд долларов, но аналитики рассчитывали, что этот показатель увеличится до 13,3 млрд. Суточная аудитория социальной сети составила 1,47 миллиарда человек. Количество пользователей в Европе сократилось на 3 миллиона, но в США и Канаде показатель остался прежним.

Это первый случай с 2015 года, когда результаты стали хуже ожидаемых аналитиками. При этом в Facebook заявили, что в ближайшие месяцы рост продаж будет замедляться еще больше.

"Мы управляем компанией в долгосрочной перспективе, а не только за этот квартал", – сказал основатель и главный исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг.

До объявления финансовых результатов акции Facebook находились на историческом максимуме – за 2018 год они выросли на 23%.

Напомним, ранее Хиллари Клинтон заявила, что хотела бы возглавить Facebook. Она также прокомментировала скандал с утечкой личной информации миллионов пользователей соцсети. По ее мнению, это "неожиданные последствия бизнес-модели".