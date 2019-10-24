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Vodafone в Украине продают компании из Азербайджана

24 октября, 13:26

Bakcell получит более 50% голосов в управлении мобильным оператором

Фото: REUTERS/Sergio Perez

Фото: REUTERS/Sergio Perez

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал разрешение азербайджанской компании Bakcell из Азербайджана купить мобильного оператора Vodafone в Украине. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте АМКУ.

Отмечается, что Bakcell получила разрешение на покупку акций нидерландской компании Preludium B.V.

"[Это] обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании. Это позволит азербайджанской компании приобрести опосредованный контроль над украинским мобильным оператором, известным под брендом Vodafone", – сообщили в АМКУ.

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Bakcell – это оператор мобильной связи и провайдер мобильного интернета в Азербайджане. Компания основана в 1994 году и была совместным предприятием правительства и частной израильской компании GTIB. Сведений об основных владельцах компании не публикуется. Впрочем, Bakcell через два юридических входит в группу МТС.

Напомним, в 2015 году глава наблюдательного совета компании "МТС Украина" Рон Зоммер объявил о соглашении с оператором Vodafone. Обе компании договорились о франшизе — МТС на комиссионных условиях сможет использовать бренд Vodafone для работы в Украине. При этом телекоммуникационная компания Vodafone не приобретала долю в украинском операторе "МТС Украина". Формально выход Vodafone на украинский рынок начался в сентябре-2015, когда компания зарегистрировала в Украине торговый знак своего сервиса мобильных платежей M-Pesa.

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К слову, ранее АМКУ рекомендовал операторам мобильной связи "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell отказаться от 28-дневного периода действия тарифных пакетов.

Ранее новости "Сегодня" также сообщали, что в ноябре прошлого года АМКУ открыл дело против "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell за изменение расчетного периода в тарифных планах – с месяца до 28 дней.

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АМКУ мтс Украина сделка мобильный оператор Vodafone Bakcell

Источник: Сегодня

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