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Военный сбор захотели отметить: в Раде появился законопроект

14 октября, 16:26

Авторы документа считают, что такой налог не нужен

/ Фото: katemangostar / Freepik

В Верховной Раде зерегистрирован законопроект № 2252, которым предлагается отменить с 1 января 2020 года введенный в 2014 году военный сбор. Военный сбор взимается с доходов физических лиц в размере 1,5% и не входит в состав налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

"Целью и задачами принятия законопроекта является отмена с 1 января 2020 военного сбора для уменьшения налоговой нагрузки на фонд оплаты труда плательщиков сбора", – отмечается в пояснительной записке к законопроекту № 2252.

Военный сбор, по мнению авторов документа, дублирует НДФЛ.

"Это приводит к двойному налогообложению одного и того же объекта налогообложения – заработной платы, вознаграждения по гражданско-правовыми соглашениями и т.п.", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, авторы законопроекта отмечают, что украинский бизнес уходит в тень из-за высокой налоговой нагрузки, которую можно уменьшить с помощью отмены военного сбора.

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Авторы документа уверены, что бюджет-2020 не пострадает от отмены военного сбора из-за повышения минимальной зарплаты до 4723 грн – на 550 гривен. Как известно, чем выше "минималка" – тем выше налоговые поступления в казну.

"Такой рост налоговых поступлений полностью компенсирует сокращение поступлений в бюджет за счет отмены военного сбора", – отмечается в пояснительной записке.

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С этим законопроектом также связан проект № 2253 – он предлагает внести соответствующие изменения в Бюджетный кодекс.

Напомним, ранее в Украине также предложили взимать сбор при наличном обмене валют. О том, как в Украине провалился очередной "налог на доллары", узнавайте из сюжета "Сегодня":

Военный сбор – что это и с чего взимается

Военный сбор введен в 2014 году в качестве временной меры для финансирования национальной армии и обороны. Пока его не отменит Верховная Рада, он будет взиматься в размере 1,5% со всех доходов, на которые распространяется налог на доходы физических лиц.

Плательщики военного сбора:

  • физические лица-граждане Украины. При этом важно отметить, что сбор должны оплачивать все резиденты страны, независимо от того, находится их источник дохода в Украине или нет;
  • физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами Украины, при условии, что их источник дохода находится на ее территории;
  • налоговые агенты – субъекты предпринимательской деятельности (юридические и физические лица), несущие ответственность за начисление, удержание и оплату военного сбора.

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Военным сбором не облагаются такие виды дохода:

  • алименты;
  • пенсии, если ее величина не превышает 10 размеров прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;
  • стипендии, при условии, что их величина не превышает сумму, определенную первым абзацем подпункта 169.4,1 пункта 169.4 статьи 169 НКУ;
  • пособия по нетрудоспособности, безработице, а также беременности и родам;
  • доходы ФЛП, полученные в результате хозяйственной деятельности, при условии, что они являются плательщиками единого налога;
  • разовая материальная помощь (на свадьбу, смерть родственника и т.п.);
  • денежное обеспечение военнослужащих.

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Источник: Сегодня

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