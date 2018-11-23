Вон с земли: почему украинские фермеры должны уезжать на заработки

"Если я возьму технику в кредит, за нее будут выплачивать проценты мои праправнуки"

Европейский фермер, имея 30 га пашни, считается богатым. Украинский вынужден подрабатывать на заработках. О том, как отсутствие прав на землю толкает людей на чужбину, рассказывает история Алексея Березовского из Николаевской области – новый материал из цикла сайта "Сегодня" об украинских фермерах.

"Все началось в 2000 году, когда я, полный сил и энтузиазма, решил начать собственное дело на своей земле. Тогда я взял своих 3 га и насобирал паев среди своих ближайших родственников: жены, тещи, тещи сына и т.п. Но не все было так легко, как хотелось бы. У меня был свой старенький трактор, который затем пришлось продать из-за его нерентабельности в использовании. Надо было инвестировать в новую технику, которая, как и тогда, так и сейчас, стоит неподъемных для меня денег. Помощи не было никакой, а взять кредит под залог земли не я мог из-за моратория на продажу земли", – говорит Алексей.

По его словам, раньше он держал большое хозяйство: пять коров, 60 свиней, но через некоторое время понял, что это просто потеря сил и времени.

"Потому что ты кормишь скот целый год, а из-за низкой закупочной цены почти никаких доходов не получаешь. Если выходил в ноль, это уже было хорошо", – рассказывает фермер.

Сейчас Алексей не держит скот: только обрабатывает земля и разводит пчел; периодически должен ездить за границу, чтобы подзаработать немного денег и хоть как-то выживать.

"На 30 га земли, которую обрабатываю, выращиваю кукурузу, подсолнечник, пшеницу и ячмень; иногда, но не часто, сою и горох. Я понимаю, что это культуры, которые истощают землю. Но из-за отсутствия залога кредит для долгосрочных инвестиций, в частности, сада, я взять не могу. Более того, фермер просто вынужден сажать эти культуры, если хочет покрыть затраты на семена, удобрения, аренду техники, и получить хоть небольшую прибыль. При хороших условиях подсолнечник и кукуруза дают хороший урожай, но закупочная цена на кукурузу в этом году 3600 грн за тонну, а стоимость селитры 10000 грн за тонну, дизельного топлива – 26200 грн за тонну, поэтому себестоимость такого урожая очень велика.

Если бы действительно можно было нормально прожить на деньги, полученные за урожай – поехать в отпуск, помочь детям, иметь какую-то перспективу на будущее – то я вряд ли ездил бы в Польшу, чтобы работать на чужой земле, когда дома у меня есть своя", – говорит фермер.

По словам Алексея, когда он рассказывает полякам, что у него в Украине 30 га земли, те очень удивлены, что он еще ездит на заработки.

"В Польше хозяйство с 30 га земли считается большим и имеет хорошую технику, фермер сам спокойно может обрабатывать свою землю. Если же я возьму технику в кредит, за нее будут вынуждены выплачивать проценты еще мои праправнуки", – делится Алексей.

Фермер добавляет, что на данный момент малый и средний бизнес в Украине "практически утопили".

"Большой агробизнес держит людей на копейках, на минимальной зарплате, толкает людей ехать за границу что-то заработать. Покупательная способность украинцев чрезвычайно низкая, и все, что может себе позволить обычный украинец, который работает на поле, – это старый "Жигуль" или иномарку, которой уже 20 лет. Чтобы обрабатывать землю, каждый фермер стремится иметь свою технику. Поэтому после открытия рынка земли фермеры получат возможность брать кредиты под залог земли на покупку новой с/х техники, стимулировать экономику и развитие АПК в целом. Как сегодня экономика может идти вверх в условиях моратория на землю, когда самый ценный актив украинцев – черноземы – простаивает мертвым грузом, а существующие запреты не дают возможности инвестировать в развитие сельского хозяйства?", – говорит он.

"Мы живем в богатой ресурсами и возможностями стране, не используем их на все 100%. Украина является лидером по экспорту меда, но разница в закупочной цене в Украине и в Польше отличается в десятки раз. Пчелы – это помощники фермера, они благодаря опылению и уменьшению количества пустоцвета на полях помогают увеличить урожай почти на 10%. Пчеловодство – еще одно из самых перспективных направлений развития в сельском хозяйстве. Нам есть куда развиваться, но для этого государство должно обеспечить фермеров соответствующими условиями для развития, а открытие прозрачного рынка земли в Украине и является первоочередным из них. Но перед его введением государство должно уделить особое внимание законодательству и защитить малых и средних фермеров", – резюмирует Алексей.

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