Восемь украинских стартапов могут получить по 50 тысяч долларов каждый: список

В рейтинге сейчас лидирует проект, предназначенный для аграриев

После того, как были объявлены первые восемь победителей конкурса инновационных проектов от государственного Фонда стартапов, Минфин Украины представил еще восемь стартапов, которые претендуют на гранты. Об этом сообщается на странице Министерства финансов в Facebook.

Так, 25 февраля состоялся второй Pitch Day Украинского фонда стартапов, в течение которого еще восемь украинских стартаперов представили свои проекты перед конкурсной комиссией фонда. Стартаперы претендуют на получение грантов в размере 50 тыс. долларов каждый.

В рейтинге сейчас лидирует стартап HarvesTrack – Hardware и Software (ІоТ), который представил решение для контроля процесса сбора урожая и предупреждения кражи зерна во время уборки. Далее идут:

Реклама

AgriFinance с проектом интегрированной и прозрачной онлайн-экосистемы для развития сельскохозяйственного рынка Украины;

Allzap – ІТ-решения для поставщиков, продавцов и покупателей автозапчастей;

Nuwork – CRM-система управления наймом персонала на начальные позиции и при массовом подборе, что поднимает эффективность HR функций до 70%;

RoboBus – мобильная лаборатория для изучения робототехники, программирование и 3D-технологий, что позволит самым отдаленным населенным пунктам узнать про ІT-технологии;

LightUponCloud – скоростной сервис синхронизации файлов пользователя, более дешевый аналог Dropbox для бизнеса;

ZALM – продукт в сфере безопасности личных вещей, который позволяет повысить безопасность личного рюкзака;

GoodZone – сервис для видеозвонков, основная цель которого – объединить людей, независимо от их статуса в одну большую "зону", разрушая "стену" и барьеры в общении.

Читайте также: Стартапов-"единорогов" стало больше: в мировой список вошла украинская компания

После представления всех проектов будет проведено заседание наблюдательного совета фонда, который определит победителей конкурса.

В тренде Гривня слабеет: доллар и евро в Украине стали дороже

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский принял участие в награждении победителей конкурса на получение грантов Украинского фонда стартапов. "Мы хотим, чтобы молодые предприниматели получили реальный шанс воплотить свои смелые мечты и идеи в нашу несмелую жизнь", – заявил тогда Зеленский.

Видео: president.gov.ua

Украинский Фонд стартапов – это государственный фонд, основанный по инициативе Кабинета министров. Миссией фонда является поддержка инновационных проектов и помощь украинским предпринимателям в создании успешных глобальных компаний.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама