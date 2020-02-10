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Восемь украинских стартапов получат 9 млн гривен: Кабмин огласил список

10 февраля, 16:02

Победителей назвали в двух номинациях - они получат разные суммы

/ Фото: Pixabay

Восемь победителей конкурса инновационных проектов от государственного Фонда стартапов получат гранты на общую сумму 9 млн гривен. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает пресс-служба Кабмина.

По его словам, эти гранты получат победители двух категорий – авторы готовых продуктов, которые требуют расширения и поддержки, а также разработчики, которые только создают свой проект. Победители первой номинации получат гранты на общую сумму 1,25 млн гривен (50 тыс. долларов). Вторая категория авторов будет удостоена поддержки государства в размере 625 тыс. гривен каждый (по 25 тыс. долларов).

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В первую категорию получателей вошли такие стартапы:

  • AeroDrone – комплексные решения на базе беспилотных самолетов;
  • GeoDesign info – аналитический онлайн-центр;
  • BIOC – технология нанополимеризации для получения биопластика;
  • FieldBI – аналитическая экспертная система для участников рынка;
  • Правомен – автоматизированный помощник по бытовым юридическим вопросам для помощи населению;
  • Framiore – бренд одежды с собственным R&D-центром по разработке инновационных изделий и технологий.

Во вторую категорию:

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  • Pytag – торгово-аналитическая платформа для торговли зерном;
  • BioBin – мобильное приложение для лучшего воздействия на окружающую среду.

Следующий конкурс состоится в начале марта.

Напомним, украинский Фонд стартапов – это государственный фонд, основанный по инициативе Кабинета министров. Миссией фонда является поддержка инновационных проектов и помощь украинским предпринимателям создавать успешные глобальные компании.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский в рамках Инвестиционного форума в Мариуполе принял участие в открытии Центра развития стартапов 1991 Mariupol.

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Источник: Сегодня

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