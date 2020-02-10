Восемь украинских стартапов получат 9 млн гривен: Кабмин огласил список

Победителей назвали в двух номинациях - они получат разные суммы

/ Фото: Pixabay

Восемь победителей конкурса инновационных проектов от государственного Фонда стартапов получат гранты на общую сумму 9 млн гривен. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает пресс-служба Кабмина.

По его словам, эти гранты получат победители двух категорий – авторы готовых продуктов, которые требуют расширения и поддержки, а также разработчики, которые только создают свой проект. Победители первой номинации получат гранты на общую сумму 1,25 млн гривен (50 тыс. долларов). Вторая категория авторов будет удостоена поддержки государства в размере 625 тыс. гривен каждый (по 25 тыс. долларов).

Читайте также: Стартапов-"единорогов" стало больше: в мировой список вошла украинская компания

Реклама

В первую категорию получателей вошли такие стартапы:

AeroDrone – комплексные решения на базе беспилотных самолетов;

GeoDesign info – аналитический онлайн-центр;

BIOC – технология нанополимеризации для получения биопластика;

FieldBI – аналитическая экспертная система для участников рынка;

Правомен – автоматизированный помощник по бытовым юридическим вопросам для помощи населению;

Framiore – бренд одежды с собственным R&D-центром по разработке инновационных изделий и технологий.

Во вторую категорию:

В тренде Валютные качели: почему в Украине лихорадит курс доллара

Pytag – торгово-аналитическая платформа для торговли зерном;

BioBin – мобильное приложение для лучшего воздействия на окружающую среду.

Следующий конкурс состоится в начале марта.

Напомним, украинский Фонд стартапов – это государственный фонд, основанный по инициативе Кабинета министров. Миссией фонда является поддержка инновационных проектов и помощь украинским предпринимателям создавать успешные глобальные компании.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский в рамках Инвестиционного форума в Мариуполе принял участие в открытии Центра развития стартапов 1991 Mariupol.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама