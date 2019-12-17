Дешевые кредиты для бизнеса: эксперт объяснил, почему идеи Зеленского не достаточно

/ Фото: Pixabay

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Президент Владимир Зеленский пообещал бизнесу доступные кредиты в рамках новой государственной программы "Возвращайся и оставайся". Однако для того, чтобы украинские предприниматели не сворачивали деятельность, а те, кто уже покинул страну, вновь поверили в возможность реализовать себя здесь, дешевого займа мало. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказала доцент Киевской школы экономики Ольга Купец.

"[Украинские] предприниматели в Италии, в Польше говорят: мы бы хотели вернутся, но не можем. И речь не в доступности кредитов. На самом деле [главная проблема] криминогенная ситуация – роль "крышевания" и т.д. То есть отсутствие явной прозрачной конкуренции, к чему они привыкли там – к защите прав собственности, к отсутствию лишней бюрократии, коррупции… Кредиты не упоминались ими вообще", – сказала она.

Стоит отметить, что в поисках путей мигрировать многие украинцы становятся жертвами мошеннических схем. Журналисты общественно резонансного проекта "Главная тема", который выходит в эфире телеканала "Украина", разоблачили одну из таких схем и рассказали, как уберечься от аферистов.

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