Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,49
26,18

Дешевые кредиты для бизнеса: эксперт объяснил, почему идеи Зеленского не достаточно

17 декабря, 12:07

Евгения Давыденко

Экономист рассказал, чего не хватает бизнесу, покинувшему страну

/ Фото: Pixabay

Реклама

Президент Владимир Зеленский пообещал бизнесу доступные кредиты в рамках новой государственной программы "Возвращайся и оставайся". Однако для того, чтобы украинские предприниматели не сворачивали деятельность, а те, кто уже покинул страну, вновь поверили в возможность реализовать себя здесь, дешевого займа мало. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказала доцент Киевской школы экономики Ольга Купец.

"[Украинские] предприниматели в Италии, в Польше говорят: мы бы хотели вернутся, но не можем. И речь не в доступности кредитов. На самом деле [главная проблема] криминогенная ситуация – роль "крышевания" и т.д. То есть отсутствие явной прозрачной конкуренции, к чему они привыкли там – к защите прав собственности, к отсутствию лишней бюрократии, коррупции… Кредиты не упоминались ими вообще", – сказала она.

Стоит отметить, что в поисках путей мигрировать многие украинцы становятся жертвами мошеннических схем. Журналисты общественно резонансного проекта "Главная тема", который выходит в эфире телеканала "Украина", разоблачили одну из таких схем и рассказали, как уберечься от аферистов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бизнес коррупция кредиты предприниматели бюрократия

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинцы уходят в онлайн: что народ покупает в интернете и почему растут цены
Украинцы уходят в онлайн: что народ покупает в интернете и почему растут ценыЭкономика
Портной, который стоял в киевском метро с табличкой, оказался не тем, кем его считали
Портной, который стоял в киевском метро с табличкой, оказался не тем, кем его считалиДругие новости
Интернет-торговля: названы новые тренды на 2020 год
Интернет-торговля: названы новые тренды на 2020 годБизнес
В Украине могут увеличить длительность отпуска за своей счет: кому это нужно
В Украине могут увеличить длительность отпуска за своей счет: кому это нужноБизнес
"Нафтогаз" подал в суд иск против Украины: западные СМИ раскрыли подробностиЭкономика
Украинцев подставляют их собственные смартфоны: юрист рассказал об опасности
Украинцев подставляют их собственные смартфоны: юрист рассказал об опасностиУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...