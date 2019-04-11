Всем кассирам – по смартфону: что даст замена РРО смарт-девайсами

Эксперты оценили инициативу украинских налоговиков

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Государственная фискальная служба (ГФС) в порядке эксперимента разрешила бизнесу использовать восемь новейших моделей программных комплексов в качестве РРО (регистраторов расчетных операций).

По итогу эксперимента, который продлится до конца 2019 года, будет принято решение рекомендовать некоторые из них к промышленной эксплуатации.

Как замена кассовых аппаратов смарт-устройствами может повлиять на бизнес, "Сегодня" расспросили у экспертов и предпринимателей.

По словам управляющего партнера аудиторской компании Baker Tilly Ukraine Александра Почкуна, идея, если удасться ее воплотить, очень полезна бизнесу.

"Не до конца понятно, каким образом это будет работать, но идея давно обсуждается. Суть в том, чтобы заменить РРО – большие, дорогие. А фискализация (передача данных о продажах в налоговую. – Ред.) смарт-устройствами будет происходить не в самом аппарате, а через электронные средства связи, как происходит регистрация налоговых накладных", – отмечает Почкун.

Таким образом, продолжает он, на кассе покупатель будет видеть только мобильный телефон продавца. По желанию, сможет получать чек на электронную почту.

"Если вы зайдете в магазин, который торгует официально с кассовым аппаратом, увидите компьютер, к которому присоединен кассовый аппарат, к которому присоединен принтер, присоединен сканер штрих-кодов, есть монитор, карт-ридер для того, чтобы принимать карточки – все это стоит достаточно много. Фактически на сегодняшний день любой смарт-девайс, то есть мобильный телефон или планшет стоимостью 3000 грн, способен выполнять функцию всего этого, что стоит на столе продавца, кроме принтера. Если к этому девайсу добавить скан, функции находить товар, регистрации торговых операций, принимать платежи – в принципе, один смарт-девайс может заменить все, кроме разве что принтера", – объяснил Почкун.

И добавил: в процессе внедрения, может возникнуть проблема –сопротивление изменению подходов к процессу со стороны, например, продавцов. Однако замена РРО смарт-девайсами – мировой тренд и положительно, что Украина от него не отстает.

Идею поддерживают и в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП).

"В первую очередь, это выгодно малому бизнесу: не нужно будет покупать и обслуживать довольно дорогостоящие кассовые аппараты, гораздо меньше отчетности. Кроме того, операторы, которые будут разрабатывать программное обеспечение – также будут в плюсе", – считают в УСПП.

Однако, подчеркивают: еще необходимо уточнить ряд моментов. В частности, сколько будет стоить система при введении в массовую эксплуатацию с 2020 года, будет ли снижен риск проверок бизнеса. Пока эти вопросы остаются открытыми, малый бизнес с осторожностью будет относится к внедрению новаций. Кроме того, нужно создать стимулы для списания старых РРО.

"Будет ли бизнес заниматься списанием кассовых аппаратов, которые у него сейчас в наличии? Какие будут для этого стимулы или их не будет вообще? Поэтому, скорее всего, многие продолжат пользоваться традиционными РРО, а процесс перехода на новые технологии будет тормозиться", – предполагают в УСПП.

И добавляют: нужно дождаться окончания тестового периода для объективной оценки нововведения.

Ранее мы писали о разработке Государственной фискальной службой инновационной системы e-Receipt (электронный кассовый чек), также разрешенную использовать в эксперименте. e-Receipt предусматривает онлайн-регистрацию устройств — компьютеров, планшетов, смартфонов — без подачи в контролирующие органы бумажных документов без абонплаты за ее пользование. Система обеспечит документирование расчетов для плательщика (продавца), покупателя и ГФС, а также возможность интеграции с е-кабинетом плательщика.

Напомним, кроме того в октябре 2018 года Минфин упростил использование кассовых аппаратов в Украине:

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АВТОР: Евгения Давыденко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.