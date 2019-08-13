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Всемирная сеть блогов Tumblr меняет владельца

Сегодня, 13:13

Сайт не принес бывшим владельцам ожидаемой прибыли

Фото: REUTERS/Thomas White

Фото: REUTERS/Thomas White

Второй по величине в США оператор телефонной связи Verizon Communications договорился о продаже своего cервиса блогов Tumblr компании Automattic владеющей WordPress, на платформе которого работают более 30% всех сайтов в мире.

При этом в пресс-релизах компаний стоимость сделки не раскрывается. 

Verizon стал владельцем Tumblr благодаря приобретению Yahoo в 2017 году в рамках плана создания бизнеса, специализирующегося на цифровых СМИ и рекламе. Компания стала искать покупателей для Tumblr ранее в текущем году.

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Verizon обсуждала потенциальную сделку с многочисленными заинтересованными сторонами, при этом источники, на которых ссылается Dow Jones, отмечают, что цена продажи не являлась для компании существенным фактором.

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Yahoo заплатила за Tumblr около 1,1 млрд долларов в 2013 году, когда сервис был одним из наиболее быстро развивающихся интернет-стартапов. Между тем Tumblr не смог принести Yahoo существенную выручку, в результате чего в 2016 году стоимость сервиса снизилась до 230 млн долларов.

Выручка Verizon Media Group по итогам второго квартала сократилась на 2,9% в годовом выражении и составила $1,8 млрд. В ходе телефонной конференции с аналитиками представители компании сообщили, что Verizon продолжает фокусироваться на новостях, финансах, спорте, развлечениях и почтовых приложениях.

Напомним, ранее техно-гиганты Apple и Intel объявили о сделке на миллиард долларов. Теперь соглашение между компаниями должны одобрить регулирующие органы.

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Источник: Интерфакс

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