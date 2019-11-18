Всемирно известный профессор Чан Ким выступил в Киеве

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Всемирно известный профессор Чан Ким в Киеве провел лекцию. Он автор стратегии "голубого океана".

Десятки его бывших студентов стали министрами, президентами. Есть один премьер-министр. Чан Ким считает, что сейчас Украина имеет хороший потенциал для прорыва в развитии.

Что это за стратегия и чем идеи господина Кима помогут осуществить скачок в развитии страны, чтобы украинцы зажили лучше – узнавали корреспонденты "Сегодня".

Впервые "Стратегия голубого океана" была издана в 2005 году. С тех пор она стала бестселлером. Ее перевели на более чем 40 языков. И впоследствии профессор написал продолжение – "Переход к голубому океану. Вне конкуренции".

Чан Ким учит искать свободное от конкурентов пространство, новые сферы, где можно быть первым "без боя". Это и есть "голубые океаны".

Представители ДТЭК показывают профессору свои разработки. В частности – дроны, с помощью которых энергетики проверяют информацию о том, сколько угля находится на складах.

"Мы максимально снижаем наши расходы, мы получаем максимально точную информацию о запасах гораздо быстрее, чем раньше", – рассказывает директор по устойчивому развитию ДТЭК Александр Кучеренко.

О дронах профессору рассказывают на аллее стартапов в Академии ДТЭК. Это раньше энергетики со специальной линейкой часами перемеряли все. Теперь за 10-20 минут знают о запасах все.

"Я изучаю все, что здесь есть. Уверен – пока пройду все и увижу все, узнаю много нового", – говорит профессор Чан Ким.

Компании, сражающихся с конкурентами, плавают в "красных океанах" и тратят силы. А те, которые внедряют новые технологии, имеют больше шансов найти новое пространство и новые возможности. Как перейти от "багрового" до "голубого" океана, профессор рассказывает в Киеве.

На лекции – ни одного свободного места. В зале за дверью – сотни людей. Полтора часа лекции они готовы слушать даже стоя! Другого случая может и не представится. Никаких аудио или видеозаписей делать нельзя. Профессор выступает вживую.

После лекции – дискуссия. У профессора есть советы, как развивать Украину.

"Первое – важно, чтобы все имели представление, где вы есть. Второе – определиться, где вы хотите быть. Третье – как туда добраться, четвертое – разговаривать с людьми. Нужна обратная связь. И пятое – нужно разработать национальную стратегию, как воплощать обещания с наименьшими затратами", – говорит профессор Чан Ким.

Государство должно с карателя превратиться в партнера бизнеса, говорит министр экономики. И сам же признает: до него так говорили все предшественники и ... никто не сделал.

"Каждый раз приходит новое правительство или даже полправительства – начинаются изменения налоговые, начинаются изменения регуляторные. Уже, хорошо, плохие правила игры? Пусть они будут теми же самыми. Потому что бизнес не может ничего планировать, если правила игры меняются постоянно", – говорит министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

"Государство должно слышать бизнес. А бизнес должен понимать государство. И государство вместе с бизнесом должны создать экосистему, где может образоваться много "голубых океанов". И у нас нет второго пути. Нам нужны квантовые скачки", – говорит предприниматель Василий Хмельницкий.

Этот скачок пока делает отдельный бизнес.

"Движущей силой экономики должен быть частный бизнес. Частный бизнес, который создаёт инновации, который создает проекты, который на одном языке говорит с инвесторами, и которому нужны правила игры и доверия", – заявляет генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

ДТЭК – первая в мире среди энергетических компаний – обучает своих рабочих в виртуальном пространстве. Используют для этого специальный костюм.

"Он полностью наделен датчиками, которые находятся внутри собственно самого материала. Он полностью беспроводной. На батарейках он может работать до десяти часов, что позволяет проводит длинные тренинги", – рассказывает заместитель директора по внешнему развитию Teslasuit Дмитрий Михальчук.

Именно инновации помогут Украине найти свои "голубые океаны", – говорит профессор Ким. И тогда цель в 40% роста ВВП за 5 лет, которую выдвинуло новое правительство, может стать уже не такой фантастической.

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