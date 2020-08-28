Всемирный банк пересмотрит рейтинги Doing Business за пять лет: что произошло

Публикация новых отчетов при этом остановлена

Всемирный банк (ВБ) временно остановил публикацию рейтинга стран по условиям ведения бизнеса Doing Business, в последнем выпуске которого Украина заняла 64 позицию среди 190 стран-участниц. Как объяснили в ВБ, причиной стали нарушения, связанные с изменением данных в опубликованных ранее отчетах.

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Теперь Всемирный банк проведет аудит сбора и обработки данных. В результате под пересмотр попадут данные отчетов за последние пять лет. Проверкой будет заниматься группа внутреннего аудита Всемирного банка.

"Мы будем действовать на основе полученных результатов и ретроспективно скорректируем данные стран, которые больше всего пострадали от нарушений", - добавили в банке.

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Всемирный банк составляет рейтинг Doing Business ежегодно с 2002 года. Благоприятные условия для ведения бизнеса оцениваются по 10 категориям: регистрация предприятий, получение разрешения на строительство, подключение к электросетям, регистрация собственности, получение кредитов, уплата налогов и т.д.

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Ранее ожидалось, что Украина, по предварительным подсчетам Минэкономики, могла подняться на 10-20 ступенек в рейтинге Doing Business 2021 Всемирного банка.

А предыдущий глава правительства Алексей Гончарук ставил еще более амбициозную цель – довести Украину до ТОП-10 рейтинга за три года:

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