Українська
$ 27,46
32,43
  1. Новости экономики
  2. Бизнес новости

Всемирный банк пересмотрит рейтинги Doing Business за пять лет: что произошло

28 августа, 10:51

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Публикация новых отчетов при этом остановлена

Всемирный банк (ВБ) временно остановил публикацию рейтинга стран по условиям ведения бизнеса Doing Business, в последнем выпуске которого Украина заняла 64 позицию среди 190 стран-участниц. Как объяснили в ВБ, причиной стали нарушения, связанные с изменением данных в опубликованных ранее отчетах.

Реклама

Теперь Всемирный банк проведет аудит сбора и обработки данных. В результате под пересмотр попадут данные отчетов за последние пять лет. Проверкой будет заниматься группа внутреннего аудита Всемирного банка.

"Мы будем действовать на основе полученных результатов и ретроспективно скорректируем данные стран, которые больше всего пострадали от нарушений", - добавили в банке.

Читайте также: Серьезные инвестиции или чистое баловство: что даст Украине успех в Doing Business 2020

В тренде
Германия и Украина договорились об энергопартнерстве: что подписали в Берлине

Всемирный банк составляет рейтинг Doing Business ежегодно с 2002 года. Благоприятные условия для ведения бизнеса оцениваются по 10 категориям: регистрация предприятий, получение разрешения на строительство, подключение к электросетям, регистрация собственности, получение кредитов, уплата налогов и т.д.

Реклама

Ранее ожидалось, что Украина, по предварительным подсчетам Минэкономики, могла подняться на 10-20 ступенек в рейтинге Doing Business 2021 Всемирного банка.

А предыдущий глава правительства Алексей Гончарук ставил еще более амбициозную цель – довести Украину до ТОП-10 рейтинга за три года:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

рейтинг аудит Всемирный банк пересмотр Doing Business

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Бизнес попросил Зеленского не повышать минималку
Бизнес попросил Зеленского не повышать минималкуБизнес
Система судов и судебные записи в штате Флорида
Система судов и судебные записи в штате ФлоридаБизнес
Кондрашов: как уменьшить расходы в бизнесе – способ увеличения прибыли от Telf AG
Кондрашов: как уменьшить расходы в бизнесе – способ увеличения прибыли от Telf AGБизнес
Бизнес в Украине ждут новые проверки
Бизнес в Украине ждут новые проверкиБизнес
5G в Украине: когда появится и зачем нужен
5G в Украине: когда появится и зачем нуженУкраина
Алексей Костылев – человек-мотиватор: секреты успеха
Алексей Костылев – человек-мотиватор: секреты успехаБизнес

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять