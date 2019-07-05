Вслед за Apple кризис накрыл Samsung

Южнокорейская компания показала значительное падение прибыли

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Производители электронных чипов и мобильных гаджетов столкнулись с кризисом. Ранее стало известно, что Apple теряет прибыль, а теперь, по итогам второго квартала 2019 года, операционная прибыль южнокорейской компании Samsung сократилась вдвое. По информации Bloomberg, прибыль компании составила 5,6 млрд долларов, а это на 56% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Отрасль испытывает глобальный спад из-за непредсказуемости торговой войны между США и Китаем, отмечает агентство. Но помимо торговой войны, на сферу повлияло ограничение Японии на экспорт в Южную Корею материалов, необходимых для производства чипов и дисплеев.

Аналитик инвестиционной компании HI Investment & Securities Сонг Мюн-суп считает, что цены на чипы продолжат падать и дальше. По оценкам аналитической компании TrendForce, стоимость чипов памяти DRAM, которые используются в модулях оперативной памяти, снизится на 15% в третьем квартале 2019 года и на 10% в четвертом.

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Напомним, ранее также сообщалось, что Россия грозит Samsung штрафом в 5 млн рублей. Федеральная антимонопольная служба РФ обвинила компанию в нарушении правил добросовестной конкуренции.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, как зависимость от смартфона может вызвать психологические проблемы:

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