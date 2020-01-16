Вся реклама теперь должна быть на украинском языке: как будут штрафовать

С сегодняшнего дня, 16 января, в Украине вступили в силу законодательные нормы, согласно которым вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке. Это предусмотрено законом о языке, который вступил в силу еще 16 июля 2019 года и предусматривал переходный период.
Также были внесены изменения в Административный кодекс. Нарушение норм о рекламе на украинском языке теперь предусматривает штраф размером 200-300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-5100 гривен). Впрочем, если нарушение было совершено впервые, нарушителю полагается лишь предупреждение, отметили в Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
При этом телерадиоорганизации зарубежного вещания, телерадиоорганизации, вещающие на одном или нескольких официальных языках Европейского Союза, наряду с государственным языком могут размещать рекламу на официальных языках ЕС. А в средствах массовой информации, издаваемых на одном из официальных языков Евросоюза, допускается размещение рекламы на том языке, на котором издается такой печатное средство массовой информации.
Напомним, Верховная Рада 25 апреля 2019 года приняла закон № 5670-д об украинском языке. Документ регулирует порядок его применения в качестве государственного в публичных сферах общественной жизни, кроме сфер частного общения и совершения религиозных обрядов. Некоторые его положения вводятся в действие постепенно.
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