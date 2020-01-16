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Вся реклама теперь должна быть на украинском языке: как будут штрафовать

16 января, 09:35

В Украине вступили в силу новые нормы языкового закона

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

С сегодняшнего дня, 16 января, в Украине вступили в силу законодательные нормы, согласно которым вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке. Это предусмотрено законом о языке, который вступил в силу еще 16 июля 2019 года и предусматривал переходный период.

Также были внесены изменения в Административный кодекс. Нарушение норм о рекламе на украинском языке теперь предусматривает штраф размером 200-300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-5100 гривен). Впрочем, если нарушение было совершено впервые, нарушителю полагается лишь предупреждение, отметили в Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

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При этом телерадиоорганизации зарубежного вещания, телерадиоорганизации, вещающие на одном или нескольких официальных языках Европейского Союза, наряду с государственным языком могут размещать рекламу на официальных языках ЕС. А в средствах массовой информации, издаваемых на одном из официальных языков Евросоюза, допускается размещение рекламы на том языке, на котором издается такой печатное средство массовой информации.

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Напомним, Верховная Рада 25 апреля 2019 года приняла закон № 5670-д об украинском языке. Документ регулирует порядок его применения в качестве государственного в публичных сферах общественной жизни, кроме сфер частного общения и совершения религиозных обрядов. Некоторые его положения вводятся в действие постепенно.

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Источник: Сегодня

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