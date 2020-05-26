Выиграть конкуренцию: Украина нацелилась на ТОП-30 рейтинга Всемирного банка

Позиция в Doing Business будет свидетельствовать о привлекательности для инвесторов, объяснил Шмыгаль

Украина поднялась до 64-й позиции в рейтинге Doing Business 2020 Всемирного банка, но должна в будущем получить место в ТОП-30. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы сегодня смотрим, как выиграть региональную конкуренцию, потому что Украина имеет целый ряд преимуществ. Здесь я обращусь к рейтингу Doing Business. В 2012 году мы стартовали со 150-х позиций, затем постепенно двигались к 71-й, а сегодня мы на 64-й позиции в мире среди почти 190 стран. Наше цель – ТОП-30. Это будет не просто брендовая статусная вещь, что мы в топе – это будет означать, что мы выполняем определенные показатели для инвесторов. Сегодня они говорят, что Украина очень классная для инвестиций, но им мешает буквально несколько параметров", – сказал Шмыгаль.

В числе прочего, по его словам, правительству и Национальному банку нужно будет позаботиться о доступности финансовых ресурсов для бизнеса.

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"Малый и средний бизнес должен создавать большое количество рабочих мест, а большая экономика должна разогреваться с госзаказамив и строительством. Это те драйверы, которые мультипликативно будут иметь очень хороший эффект. Его нужно будет усиливать различными инструментами: инфляционными, курсовыми и кредитными", – объяснил Шмыгаль.

Напомним, предыдущий глава правительства Алексей Гончарук ставил еще более амбициозную цель – довести Украину до ТОП-10 рейтинга за три года.

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