Выкуп Tesla: Илон Маск признал связь с Саудовской Аравией

На официальном сайте Tesla появилось сообщение Илона Маска, в котором он объясняет свои заявления по поводу смены формы бизнеса компании на приватную. Маск отметил, что вел переговоры с представителями Саудовской Аравии по поводу покупки Tesla уже два года.

"Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) несколько раз обращался ко мне с просьбой сделать Tesla приватной компанией. Они встречались со мной в начале 2017-го, чтобы выразить этот интерес, из-за важной потребности в развитии чего-то, кроме нефти", - заявил Маск.

Последняя их встреча оставила Маска без сомнений, что покупка состоится и что это только вопрос продвижения процесса. Бизнесмен отметил, что у менеджеров из Саудовской Аравии есть более чем достаточно капитала, чтобы совершить такую сделку.

По словам Маска, именно это позволило ему заявить, что переход Tesla в приватную форму закреплен финансово.

Напомним, 7 августа основатель Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter несколько сообщений о возможном выводе компании с биржи. Заявления Маска об обеспечении финансирования имели большое значение и вызвали существенное движение на рынке, рассказали аналитики Bloomberg. Акции компании Tesla заметно упали.

Теперь Комиссия по ценным бумагам и биржам США проверяет сообщение Маска о возможном выводе компании с биржи при цене в 420 долларов за акцию.

В то же время, PIF запланировал крупное увеличение своей доли в компании Tesla. "PIF планирует участвовать в крупной сделке, стоимость которой может достигнуть 82 млрд долларов", - сообщал Bloomberg.

Ранее СМИ выяснили, что Саудовская Аравия приобрела от 3 до 5% акций компании Tesla.

Напомним, Tesla планирует выпускать по 500 тысяч электромобилей в год на новом заводе в Китае. Стоимость электрокаров растет из-за торговой войны между США и КНР, поэтому Маск надеется снизить цену на машины за счет переноса производства: