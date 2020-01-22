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Вышивка 18 века и казацкие обереги: украинская мебель покоряет международные выставки

22 января, 20:50

Мебельщики нашли способ превратить вышиванку в последний писк интерьерной моды

Необычная мебель – с порталами, странными текстурами и украинскими орнаментами. Такими идеями будут удивлять на мировых выставках в Париже и Нью-Йорке украинские мебельщики. Чем они уникальны?

Не только на теле, но и в интерьере – украинские мебельщики доказали, что нашу вышиванку можно сделать частью повседневной жизни.

"Это оказалось не так легко, потому что сама по себе вышиванка – она насыщенная. И когда мы делали ее, разрисовывали в цветах, мы понимали, что это очень пестро получается", – рассказывает мебельщик Андрей Руденко.

Поэтому тщательно подбирают цвета и узоры. А новые идеи ищут в музеях. И находят. К примеру, вышивку 18 века или старый казацкий орнамент-оберег. Теперь стремятся популяризировать их в мире.

"Людям, которые живут в Канаде, где, мы знаем, очень большая диаспора украинская, та же самая Испания… Немножечко этим людям оставить, немножечко им дать своей Украины", – объясняет Андрей.

Вырезают орнаменты с помощью высокоточного оборудования. А вместе с патриотической мебелью создают и совсем необычную. Например, как дверь в Нарнию. Шкаф, как якобы вход в другое измерение. А когда открываем – превращается в обычное зеркало. Таким образом мастера хотят выйти за рамки и передать эмоции. И достойно представлять Украину на мировых выставках.

"Две коллекции, которые мы собираемся показать. Есть предложение и из Штатов, есть предложение и из Франции. Мы показывали коллекцию мировым дизайнерам. И они о нас отзываются и говорят, что эта коллекция, возможно, будет пользоваться большим спросом за рубежом", – говорит мебельщик Борис Пилипенко.

Пористая текстура и выщербленные края удачно вписываются в современный интерьер. А на выставках такая мебель точно привлекает внимание.

А ранее новости "Сегодня" писали о новом тренде в Украине: украинцы закупают мебель в интернете. У нас даже появились свои "сезоны охоты на б/у". Популярным среди украинцев стало закупать бывшие в употреблении не только, к примеру, одежду или другой текстиль, но даже крупногабаритную технику или мебель.

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мебель интерьер вышиванка

Источник: Сегодня

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