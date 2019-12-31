Как появился Young Business Club в Лондоне?

Андрей, расскажите, как возникла идея проекта и о концепции клуба в Лондоне?

В марте 2018 года я впервые прилетел в Лондон брать интервью у Евгения Чичваркина. До этого занимался клубом в Киеве и увидел, что ничего подобного здесь нет. Так появилась идея создать первый русскоговорящий клуб, который объединит бизнесменов из СНГ, с общими ценностями, проживающих в Лондоне. Я попросил Евгения Чичваркина, что бы он выступил на открытии клуба. 5 июня 2018 года состоялась первая встреча клуба. Евгений спросил у меня, зачем людям, у которых есть все, идти к нам. Идея безумно проста. Люди, достигшие определенных результатов, ищут таких же людей, с результатом, с амбициями, для обмена опытом и душевного общения, которого так не хватает в Лондоне.

То есть концепция клуба состоит в коллаборациях, каких-то совместных проектах, я правильно Вас понимаю?

Абсолютно. Концепция клуба заключается в том, чтобы люди на базе клуба создавали взаимосвязи, т.к. Роман Цюба и Андрей Смаль открыли ресторан "TDO" в восточной части Лондона по адресу: 1 Cassilis Rd, Millwall, London, E14 9EZ, познакомившись в клубе. Тимур Артемьев встретил Ксению Шуравко и они сейчас вместе. Я был у них в гостях и видел прекрасного Джорджа, их сына.

Люди на базе клуба становятся подрядчиками друг другу. Например, Александр Тригубенко в своих барах пользовался услугами Евгения Тарлева, который делал ему внутренние отделочные работы. Сергей Харламов проинвестировал в 7 (семь) проектов других участников Young Business Club. Алан Сауд получил 1 млн. фунтов инвестиций на свой гольф который он уже открыл 17 мая 2019.

Нетворкинг потерял сам по себе ценность, потому что сейчас есть 10-20 ивентов, где люди могут его получить. Цель клуба – это объединять и создавать доверие между бизнесменами, чтобы они делали совместные сделки.

Из всех мировых столиц Вы выбрали Лондон. Почему так произошло и чем для Вас является этот город?

Лондон – это столица клубной жизни в мире. Мы поверили, когда клуб будет в Лондоне, тогда он будет успешен по всей планете, а уже после Лондона появился Нью-Йорк и появятся другие города.

Самое главное это команда. Я благодарен, что у меня есть учитель и бизнес-партнер Вячеслав Лысенко. Если не он, ничего бы не получилось. Нам повезло, что мы нашли людей с общими ценностями, как Сергей Арчаков, управляющий партнер клуба, который создавал Moscow Capital Club. Нам повезло что у нас в партнерах есть Михаил Шаманов, у которого был большой бизнес и есть чему поучится.

Андрей, а Вы могли бы поподробнее рассказать о себе и о членах Вашего клуба?

Меня зовут Андрей, мне 28 лет. Сам я из Киева, там живу 2 недели в месяц. Главный мой проект – Young Business Club, который есть в Киеве, Лондоне и Нью-Йорке. 31 сотрудник в команде в Киеве, 4 в команде Лондона и 1 в команде Нью-Йорк.

На данный момент Young Business Club – это смысл моей жизни, помимо этого есть хобби – ежедневный бег. 1592 дня я бегаю каждый день без остановки. На тысячу дней книга рекордов Украины подтвердила рекорд.

Помимо этого есть Youtube канал – это хобби, где беру интервью у 100 самых богатых людей Украины и мечтаю в будущем брать интервью в 100 самых богатых людей Англии и США.

Об участниках клуба. Каждый из участников соответствует критериям Young Business Club потому что сама суть клуба заложена в самом названии, где:

YOUNG – молодые предприниматели до 45 лет,

BUSINESS – владельцы бизнеса с определенными оборотами, которые легко можно посмотреть в company house, это прибыль от 60 000 фунтов и свой бизнес более 2-х лет,

CLUB – самое главное, потому что, когда YOUNG и BUSINESS можно посмотреть сразу, то это наличие ценностей. Для этого есть в клубе период 6 мес.

Как участники клуб выбирают, так и сам клуб выбирает участников, потому что самое главное, я считаю, это ценности человека и его модели поведения в сложных ситуациях. А наша миссия создать доверие между бизнесменами, объединить их через встречи и помочь им создавать сделки.

Как проходят Ваши встречи?

У нас есть несколько форматов. Главный – это большая встреча клуба, которая проходит каждый первый вторник месяца на Pall Mall 116. Первый час – фуршет, общение, второй час – круглые столы-знакомства, третий-четвертый час – выступление спикеров из списка 100 самых богатых людей Украины.

Второй тип встречи – Peer-to-Peer (равный к равному). Встречи, где люди знакомятся друг с другом и помогают посмотреть с другой точки на решение задач бизнесменов. Когда 12 человек бизнесменов садятся за стол, друг у друга учатся, обмениваются опытом.

Третий формат – ужин-знакомства – знакомство с теми, кто потенциально хочет вступить в клуб.

Четвертый – тематические встречи – выступления о новых тенденциях, о том, что происходит в бизнесе, как нанимать, мотивировать, удерживать команду, о налогах и тому другие темы.

Связи – это не друзья в соцсетях, не переполненные визитницы, не блат. Это долгосрочные отношения с людьми, построенные на взаимопомощи и доверии и формирующие ваш социальный капитал.

Young Business Club – место, где есть подобные связи.

Юлия Атласовая (журналист)

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