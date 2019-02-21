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YouTube смягчил наказания для блогеров

Сегодня, 05:14

Теперь при нарушении правил блогер будет получать обычное уведомление

Фото: Pixabay
YouTube смягчил наказания для блогеров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/de3/457/5c6de345763c1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/de3/457/5c6de345763c1.jpg Бизнес Теперь при нарушении правил блогер будет получать обычное уведомление

YouTube изменил систему наказаний для блогеров, нарушающих правила площадки. Об этом сообщается в официальном блоге сервиса, – передает AIN.UA

Изменения заключаются в следующем:

  • Теперь при нарушении правил блогер будет получать обычное уведомление. YouTube удалит неподходящий контент, но не будет наказывать пользователя. 
  • При повторном нарушении YouTube отправит предупреждение и на неделю ограничит возможности блогера. Тот не сможет добавлять любые материалы на YouTube. 
  • После второго предупреждения в течение 90 дней автор потеряет возможность загружать новый контент на две недели. Третье предупреждение в течение того же времени приведет к блокированию аккаунта.

В YouTube отмечают, что теперь одинаковые типы предупреждений будут всегда приводить к одним и тем же последствиям. Кроме этого, представители сервиса отмечают, что сделают более прозрачной информацию о нарушениях: "Мы сделаем наши сообщения по электронной почте и сообщения на веб-версии сайта более понятными, и они предоставят более подробную информацию о нарушении правил".

Ранее мы писали, что в работе видеохостинга YouTube произошел масштабный сбой. Большинство пользователей сервиса жалуются на проблемы с трансляцией видео.

Напомним, блогеры рассказали, что нужно для того, чтобы зарабатывать в соцсетях. Доход блогера за месяц может составлять пять-десять тысяч долларов.

Также сообщалось, что администрация видеосервиса YouTube недавно обновила правила для видео на платформе. Теперь видео с опасными розыгрышами и челленджами (видео со специфическим поступком, автор которого призывает аудиторию повторить его и записать свое видео) запрещены.

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Тег YouTube, блогеры, блогер

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