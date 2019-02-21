YouTube смягчил наказания для блогеров
Теперь при нарушении правил блогер будет получать обычное уведомление
YouTube изменил систему наказаний для блогеров, нарушающих правила площадки. Об этом сообщается в официальном блоге сервиса, – передает AIN.UA.
Изменения заключаются в следующем:
- Теперь при нарушении правил блогер будет получать обычное уведомление. YouTube удалит неподходящий контент, но не будет наказывать пользователя.
- При повторном нарушении YouTube отправит предупреждение и на неделю ограничит возможности блогера. Тот не сможет добавлять любые материалы на YouTube.
- После второго предупреждения в течение 90 дней автор потеряет возможность загружать новый контент на две недели. Третье предупреждение в течение того же времени приведет к блокированию аккаунта.
В YouTube отмечают, что теперь одинаковые типы предупреждений будут всегда приводить к одним и тем же последствиям. Кроме этого, представители сервиса отмечают, что сделают более прозрачной информацию о нарушениях: "Мы сделаем наши сообщения по электронной почте и сообщения на веб-версии сайта более понятными, и они предоставят более подробную информацию о нарушении правил".
Ранее мы писали, что в работе видеохостинга YouTube произошел масштабный сбой. Большинство пользователей сервиса жалуются на проблемы с трансляцией видео.
Напомним, блогеры рассказали, что нужно для того, чтобы зарабатывать в соцсетях. Доход блогера за месяц может составлять пять-десять тысяч долларов.
Также сообщалось, что администрация видеосервиса YouTube недавно обновила правила для видео на платформе. Теперь видео с опасными розыгрышами и челленджами (видео со специфическим поступком, автор которого призывает аудиторию повторить его и записать свое видео) запрещены.
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