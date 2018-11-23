YouTube удвоит рекламу перед видео

Во время просмотра долгого видео на YouTube можно столкнуться с рекламой где-то на середине ролика. В руководстве компании посчитали такой опыт неприятным для пользователей и будут от него отказываться. Правда, за счет удвоения прероллов – рекламных роликов перед видео, – передает AIN.UA.

По данным компании, которая ссылается на исследования пользовательского опыта, зрители чувствительны не только к длине рекламы, но и к частоте "рекламных пауз", особенно во время просмотра долгих видео.

"Мы обнаружили, что частота прерывания видео влияет на метрики просмотра, к примеру, на то, как часто пользователи бросают смотреть видео. В ответ на это мы начинаем тестирование рекламного блока – двух рекламных роликов, показываемых один за другим, с опцией для пользователей пропустить их и перейти сразу к контенту, если эта реклама им не подходит", – сообщают в компании.

Предполагается, что благодаря новому формату частота прерывания видео на середине просмотра видео уменьшится на 40%.

Ранние эксперименты с этим форматом показывают рост на 8-11% по проникновению и на 5-10% по частоте показов рекламы. Этот эксперимент начнется с веб-версии сервиса, а затем перейдет к мобильным устройствам и ТВ.

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