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YouTube запретил видео с опасными пранками и челленджами

Сегодня, 04:45

При обнаружении подобных видео аккаунт может получить страйк

Фото: twitter.com/laytonpolice
Фото: twitter.com/laytonpolice.
YouTube запретил видео с опасными пранками и челленджами https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/fd6/431/5c3fd643158d7.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/fd6/431/5c3fd643158d7.jpg Бизнес При обнаружении подобных видео аккаунт может получить страйк

Администрация видеосервиса YouTube недавно обновила правила для видео на платформе. Теперь видео с опасными розыгрышами и челленджами (видео со специфическим поступком, автор которого призывает аудиторию повторить его и записать свое видео) запрещены. Согласно разъяснению сервиса, речь идет о челленджах вроде Bird Box Challenge и Tide Pod challenge, т.е. активности, которые могут привести к смерти или опасности для здоровья, – пишет AIN.UA

"Мы всегда придерживались той политики, что забавные видео не пересекают черты, за которой они становятся опасными или травмирующими. Наши правила запрещают контент, который призывает других к опасным действиям, могущим привести к серьезным травмам", – пишет администрация сервиса. 

Фото: twitter.com/laytonpolice

Что же касается розыгрышей, здесь также запрещается контент, который может быть опасным или привести к физическим травмам. 

"Мы не разрешаем пранки, которые заставляют жертв поверить, что они – в серьезной физической опасности, к примеру, когда авторы видео вламываются в чей-то дом или делают вид, что стреляют из проезжающей мимо машины", – объясняет администрация YouTube.

Также запрещены пранки, которые могут вызвать серьезный эмоциональный стресс у детей (к примеру, сообщение о смерти родителя или о том, что ребенка бросили). 

Пользователям дается два месяца – на протяжении этого периода видео, нарушающие правила, будут удаляться без наказания. После этого периода при обнаружении подобных видео аккаунт может получить страйк. 

В TechCrunch отмечают, что YouTube обновил правила после инцидента с подростком, который выполняя Bird Box Challenge, разбил машину.

Суть Bird Box Challenge, вдохновленного одноименным фильмом от Netflix, в том, чтобы делать что-то с завязанными глазами. Netflix, кстати, призывал пользователей еще в начале года не травмировать себя во время участия в таком челлендже.

Ранее мы писали, что подросток поджег себя, поддавшись интернет-моде. В Сети набирает популярность опасный "челлендж" – подростки поджигают себя на камеру.

Также напомним, что парапланерист запутался в стропах, сняв свое падение на видео.

розыгрыш, экстрим, YouTube, челлендж

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