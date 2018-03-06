Новый налог для бизнеса: что будет с экономикой и зарплатами

Сегодня, 07:29

Власти хотят облагать не прибыль, а дивиденды. Эксперты: это может остановить трудовую миграцию

Новый налог для бизнеса: что будет с экономикой и зарплатами
Автор фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

Украинский бизнес ждут серьезные изменения в уплате налогов: президент и ряд депутатов высказались за то, чтобы уже с 2019 г. отменить налог на прибыль, заменив его налогом на выведенный капитал. То есть на деньги, которые будут выплачены в виде дивидендов и других видов вознаграждения акционерам.

А вот прибыль, инвестированная в развитие производства и улучшение условий труда наемных работников, налогообложению не подлежит. Сторонники закона говорят, что это ускорит рост экономики Украины, противники — что в бюджете образуется дыра от недопоступлений, перекрыть которую будет сложно.

За и против

Как разъяснила нам один из инициаторов новшества, глава комитета ВР по налоговой и таможенной политике Нина Южанина, замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал означает, что базой налогообложения для предприятий станет не прибыль, а дивиденды и приравненные к ним доходы, такие как роялти и проценты. Предполагается, что дивиденды обложат налогом по ставке 15%, а приравненные к ним платежи — по ставке 20%. Напомним, сейчас налог на прибыль равен 18%.

По словам президента Петра Порошенко, будет ликвидирована коррупционная схема администрирования налогов:

"Сегодня не закон, а настроение и аппетит фининспектора определяют, что можно отнести к себестоимости, а что нет".

В то же время и Южанина, и в АП, и в Минфине признают, что в первые год-два функционирования нового налога бюджет недополучит 30—40 млрд грн (до 4% доходов казны) и лишь потом, когда бизнес "раскрутится" и выйдет из тени, потери будут перекрыты за счет роста производства.

Эксперты

Мнения экономистов разнятся. Руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский за новый налог:

"Он поможет предприятиям высвободить оборотные средства и создать инвестресурс, который пойдет на модернизацию оборудования, улучшение условий работы, создание новых рабочих мест, повышение зарплат. Схема прозрачная и легко администрируется путем проверки банковских операций. Бизнесу не надо будет искусственно увеличивать себестоимость продукции, чтобы занизить сумму прибыли, облагаемой налогом".

А вот президент Украналитцентра Александр Охрименко опасается, что замена одного налога другим оттолкнет зарубежный капитал:

"Сейчас они при выводе из Украины заработанной прибыли платят 18% от нее, а будут платить 20%. У нас значительная часть бизнеса вообще показывает убыточность и не платит налог на прибыль, после замены налога ничего не изменится. Образуется дыра в бюджете, которую власти будут вынуждены перекрывать за счет невозврата НДС и роста налога на доходы физлиц".

Заработки могут вырасти

Отмена налога на прибыль может уменьшить миграцию украинцев за рубеж, где платят за одинаковую работу больше, чем у нас. Но, как разъяснила нам HR-эксперт сайта rabota.ua Татьяна Пашкина, без роста производительности труда повышение зарплаты окажется неэффективным:

"Если предприниматель на сэкономленные средства установит современное оборудование,и рабочий сможет за то же время изготовить две детали, а не одну, тогда и повышение заработков обосновано, и бизнесмен не будет в убытке".

Александр Охрименко отметил, что такая схема не сработала в Эстонии: вместо того, чтобы расширять производство, компании стали покупать на сэкономленные средства ценные бумаги и размещать деньги на депозитах.
деньги, бизнес, доходы, налог, налог на прибыль, дивиденды

Вы сейчас просматриваете новость "Новый налог для бизнеса: что будет с экономикой и зарплатами". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Александр Панченко

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бизнес

Фото: пресс-центр НБУ

Украинские банки в пять раз увеличили прибыль

1 Марта, 08:43

НБУ отчитался об итогах работы банковской системы за январь

Бизнес

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко пообещал, что силовики "на пушечный выстрел не подойдут" к честному бизнесу

28 Февраля, 16:13

В Украине подготовлены законопроекты о создании Национального бюро финансовой безопасности
Загрузка...

Бизнес

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Гройсман возглавил комиссию по защите бизнеса

28 Февраля, 13:34

Комиссия призвана защитить предпринимателей от "маски-шоу" силовиков и неправомерных проверок

Экономика

Половина денег - на еду: сколько зарабатывают и на что тратят украинцы

27 Февраля, 07:24

Разрыв между бедными и богатыми растет, а в структуре совокупных расходов произошли заметные изменения
Загрузка...