Новый налог для бизнеса: что будет с экономикой и зарплатами

Украинский бизнес ждут серьезные изменения в уплате налогов: президент и ряд депутатов высказались за то, чтобы уже с 2019 г. отменить налог на прибыль, заменив его налогом на выведенный капитал. То есть на деньги, которые будут выплачены в виде дивидендов и других видов вознаграждения акционерам.

А вот прибыль, инвестированная в развитие производства и улучшение условий труда наемных работников, налогообложению не подлежит. Сторонники закона говорят, что это ускорит рост экономики Украины, противники — что в бюджете образуется дыра от недопоступлений, перекрыть которую будет сложно.

За и против

Как разъяснила нам один из инициаторов новшества, глава комитета ВР по налоговой и таможенной политике Нина Южанина, замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал означает, что базой налогообложения для предприятий станет не прибыль, а дивиденды и приравненные к ним доходы, такие как роялти и проценты. Предполагается, что дивиденды обложат налогом по ставке 15%, а приравненные к ним платежи — по ставке 20%. Напомним, сейчас налог на прибыль равен 18%.

По словам президента Петра Порошенко, будет ликвидирована коррупционная схема администрирования налогов:

"Сегодня не закон, а настроение и аппетит фининспектора определяют, что можно отнести к себестоимости, а что нет".

В то же время и Южанина, и в АП, и в Минфине признают, что в первые год-два функционирования нового налога бюджет недополучит 30—40 млрд грн (до 4% доходов казны) и лишь потом, когда бизнес "раскрутится" и выйдет из тени, потери будут перекрыты за счет роста производства.

Эксперты

Мнения экономистов разнятся. Руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский за новый налог:

"Он поможет предприятиям высвободить оборотные средства и создать инвестресурс, который пойдет на модернизацию оборудования, улучшение условий работы, создание новых рабочих мест, повышение зарплат. Схема прозрачная и легко администрируется путем проверки банковских операций. Бизнесу не надо будет искусственно увеличивать себестоимость продукции, чтобы занизить сумму прибыли, облагаемой налогом".

А вот президент Украналитцентра Александр Охрименко опасается, что замена одного налога другим оттолкнет зарубежный капитал:

"Сейчас они при выводе из Украины заработанной прибыли платят 18% от нее, а будут платить 20%. У нас значительная часть бизнеса вообще показывает убыточность и не платит налог на прибыль, после замены налога ничего не изменится. Образуется дыра в бюджете, которую власти будут вынуждены перекрывать за счет невозврата НДС и роста налога на доходы физлиц".

Заработки могут вырасти

Отмена налога на прибыль может уменьшить миграцию украинцев за рубеж, где платят за одинаковую работу больше, чем у нас. Но, как разъяснила нам HR-эксперт сайта rabota.ua Татьяна Пашкина, без роста производительности труда повышение зарплаты окажется неэффективным:

"Если предприниматель на сэкономленные средства установит современное оборудование,и рабочий сможет за то же время изготовить две детали, а не одну, тогда и повышение заработков обосновано, и бизнесмен не будет в убытке".

Александр Охрименко отметил, что такая схема не сработала в Эстонии: вместо того, чтобы расширять производство, компании стали покупать на сэкономленные средства ценные бумаги и размещать деньги на депозитах.