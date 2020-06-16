Юристы нашли неожиданные нюансы в законопроекте об электронных трудовых книжках

В украинском правительстве одобрили законопроект о введении электронной трудовой книжки. Теперь его должна принять Верховная Рада, после чего в стране будут постепенно исчезать бумажные трудовые книжки. Несмотря на все плюсы такого новшества, юристы предупредили сайт "Сегодня" и о рисках.

"Среди негативных моментов – тот, что в дальнейшем будет большое количество исков и жалоб о несоответствии электронной информации фактической. Это может касаться причин увольнения или другой информации, которая вносится в реестр. Поэтому могу посоветовать всем проверять данные о себе, которые вносятся работодателем, поскольку чем быстрее будет обнаружено несоответствие, тем быстрее оно будет преодолено", — рассказал Андрей Шульгин, юрист ЮК Kachura Lawyers.

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Правда, в день увольнения сотрудник не сможет проверить корректность записи в трудовой, предупредил Филипп Орлов, руководитель и управляющий партнер юридической компании "Наказ". Поэтому если работодатель подаст отчеты неправильно или вообще их не подаст, записи об увольнении в трудовой не будет.

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Он добавил, что есть еще один неожиданный нюанс — название компании подтягивается в пенсионный фонд по коду ЕГРПОУ. А если название компании изменится, то в вашей истории работы будет уже новое название. Например, если у вас опыт работы в строительной сфере и компания называлась "строитель 6", а потом она перепрофилировалась и изменила название на "автоломбард 2", то у вас в пенсионном кабинете будет "автоломбард 2", что будет выглядеть немного странно.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Электронная трудовая книжка вместо бумажной: главные плюсы и минусы новшества".

А еще в прошлом Кабинете министров украинцев уверяли, что им не придется никуда обращаться, чтобы оцифровать бумажные трудовые книжки:

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