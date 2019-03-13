"Упал" Google: юзеры зафиксировали масштабный сбой в работе Gmail и YouTube
Пользователи столкнулись с проблемами при авторизации и использовании сервисов
Сегодня утром, 13 марта, интернет-пользователи начали жаловаться на сбои в работе поисковика Google, а также его почтового сервиса Gmail, видеосервиса YouTube и сервиса хранения данных Google Drive. С перебоями и задержками работает также "Google Музыка".
По данным Downdetector, жалобы поступают со всего мира. Первыми – около 4 утра по киевскому времени – о проблемах сообщили пользователи из Северной Америки, Японии и Австралии. В Европе в это время большинство еще спало, потому жалобы из этого региона, в том числе и из Украины, стали поступать позже.
Пользователи сообщают, сервисы постоянно выдают ошибки, есть проблемы с авторизацией, письма через Gmail не отправляются, а вложения не загружаются и не открываются.
В корпорации Google о причинах проблем не сообщили, но заверили, что занимаются их решением.
Напомним, что ранее сбой в работе Gmail произошел в январе 2019 года. Тогда больше всего жалоб поступало из Великобритании, Нидерландов, Испании, Португалии, Италии, Польши и Индии
Также сообщалось, что Google запустил персонализированную ленту новостей.
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