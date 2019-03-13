"Упал" Google: юзеры зафиксировали масштабный сбой в работе Gmail и YouTube

Пользователи столкнулись с проблемами при авторизации и использовании сервисов

Фото: World News Network.

"Упал" Google: юзеры зафиксировали масштабный сбой в работе Gmail и YouTube //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/383/3bb/5c53833bbe75f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/383/3bb/5c53833bbe75f.jpg 2019-03-13T09:00:00+02:00 Бизнес Пользователи столкнулись с проблемами при авторизации и использовании сервисов

Сегодня утром, 13 марта, интернет-пользователи начали жаловаться на сбои в работе поисковика Google, а также его почтового сервиса Gmail, видеосервиса YouTube и сервиса хранения данных Google Drive. С перебоями и задержками работает также "Google Музыка".

По данным Downdetector, жалобы поступают со всего мира. Первыми – около 4 утра по киевскому времени – о проблемах сообщили пользователи из Северной Америки, Японии и Австралии. В Европе в это время большинство еще спало, потому жалобы из этого региона, в том числе и из Украины, стали поступать позже.

Пользователи сообщают, сервисы постоянно выдают ошибки, есть проблемы с авторизацией, письма через Gmail не отправляются, а вложения не загружаются и не открываются.

В корпорации Google о причинах проблем не сообщили, но заверили, что занимаются их решением.

Напомним, что ранее сбой в работе Gmail произошел в январе 2019 года. Тогда больше всего жалоб поступало из Великобритании, Нидерландов, Испании, Португалии, Италии, Польши и Индии

Также сообщалось, что Google запустил персонализированную ленту новостей.

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