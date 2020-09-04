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За сутки владельцы Apple потеряли 180 млрд долларов

4 сентября, 10:33

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Капитализация компании все еще находится на уровне выше 2 трлн долларов

Вскоре после августовского роста акции американского технологического гиганта Apple обрушились в цене, что привело к рекордному падению капитализации в истории.

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Как сообщает Daily Mail, 3 сентября рыночная стоимость компании снизилась на 8%, или чуть менее чем 180 млрд долларов. Несмотря на это, Apple сумела удержать свою капитализацию на уровне выше 2 трлн долларов.

Отмечается, что это является крупнейшим падением стоимости американской компании за сутки в истории.

Журналисты подчеркивают, что акции компании совершили крупнейшее падение с марта, когда из-за пандемии коронавируса и экономической неопределенности не только Apple, но и четверка других крупнейших технологических компаний мира потеряла более 400 млрд долларов.

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Помимо компании Тима Кука, в этот же день потеряли в цене и другие крупные компании – акции Amazon подешевели на 4,6%, а Facebook – на 3,8%.

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Кроме того, 3 сентября рухнули и три основных экономических индекса США: Dow Jones (на 2,8% – 28 292,73), S&P 500 (на 125,78 пункта – до 3 455,06) и Nasdaq (на 598,34 пункта – до 11 458,10).

Очевидных причин для этого журналисты назвать не могут – экономические показатели рынка были примерно такими, как и ожидалось, а компании не публиковали отрицательные прогнозы.

Напомним, что за сутки стоимость акций американской компании Tesla впервые превысила отметку 2000 долларов.

Также смотрите видеосюжет о последствиях "коронакризиса" для украинской экономики:

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