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Забрать деньги у налоговой: в Украине возникли проблемы с автоматическим возмещением

3 февраля, 12:50

Экспортеры жалуются на систему компенсаций НДС

/ Фото: katemangostar / Freepik

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Украинские предприятия, которые продают свои товары за границу, имеют право на возмещение средств. Так, фискалы обязаны возвращать украинским экспортерам налог на добавленную стоимость(НДС). С 2016 года такую компенсацию государство насчитывало автоматически, но перед новым 2020 годом что-то пошло не так.

Эксперты говорят, что чиновники вмешались в автоматическую систему и начали вручную притормаживать выплаты. Проблемы с автоматическим возмещение НДС остаются и по сей день, жалуются предприниматели и руководители крупных предприятий. Главная причина происходящего – бюджетный дефицит, уверены экономисты.

"По рапорту налоговой милиции появляется рисковый контрагент, и вся система автоматического возврата НДС останавливается. Любой производитель или любой экспортер всегда может быть поражен, может быть на него найден определенный механизм давления, чтобы его можно было в ручном режиме регулировать", – говорит юрист, бывший налоговик Игорь Ясько.

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"Предприятия, которые оплатили [налог] заранее, фактически профинансировали государство, предоставили ему налоговый кредит, и они теперь хотят, чтобы эти средства были возмещены", – добавляет экономический эксперт Борис Кушнирук.

Налоговики на запросы журналистов отвечают, что возвращают промышленникам все вовремя – в течение двух месяцев, как того требует закон. Но в промышленных ассоциациях металлургов и аграриев отмечают: попытки государства задержать средства экспортеров вредят всей стране. Ведь предприятиям не возвращают их деньги, на которые можно произвести еще больше товаров, продать их за границу и принести в казну еще больше валюты.

Напомним, налоговую систему в Украине ждут очередные изменений. Так, Министерство финансов уже начинает работу над налоговой реформой, которую планируют провести в 2020 году. Как объясняла глава ведомства Оксана Маркарова, работа над реформой начнется с комплексной диагностики налоговой системы, которая не проводилась в Украине с 2015 года.

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Источник: Сегодня

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