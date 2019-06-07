"Зачем туда приезжать": Ослунд заявил об инвестиционном провале России
Известный экономист рассказал о последствиях неверного решения Кремля
Санкт-Петербургский экономический форум проходит на фоне отсутствия официальной делегации из США и видных представителей Запада, оттока иностранных капиталов из России и стагнации российской экономики. Как известно, Вашингтон не отправил официальных представителей на форум. Во многом из-за дела против основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Как отмечает экономист и эксперт "Атлантического cовета" Андерс Ослунд, арест Калви явно показал инвесторам, что "Россия не является направлением для иностранных инвестиций". Экономист подчеркивает, что до этого США официально бойкотировали Санкт-Петербурский экономический форум в 2014 году после начала войны на востоке Украины.
"На этот раз причиной является арест Майкла Калви, возможно, самого крупного и известного американского инвестора, фактически живущего в России. И это выглядит серьезно, поскольку предполагает, что Россия больше не является местом для иностранных инвестиций. У [президента РФ Владимира] Путина есть широкие возможности для освобождения Калви по неоправданному аресту, но его это не беспокоит. Это означает, что Путину наплевать на безопасность иностранных инвесторов в России. И зачем кому-то туда приезжать?" – говорит Ослунд.
Напомним, выступая на одной из сессий форума, 6 июня, председатель Счетной палаты Российской Федерации и бывший министр финансов Алексей Кудрин отметил, что арест Майкла Калви стал "шоком для экономики" России.
Как известно, российские власти обвинили бизнесмена в хищении 2,5 млрд рублей (38 млн долларов) у банка "Восточный". Сам Калви, который провел два месяца в предварительном заключении и в настоящее время находится под домашним арестом, отрицает обвинения. Арест вызвал широкий международный резонанс и был воспринят многими инвесторами крайне негативно.
Ранее мы разбирались, какие государства нанесли наибольший ущерб экономике России:
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