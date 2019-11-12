Закон не будет работать: идею депутатов насчет приема на работу раскритиковали эксперты

Фото: ijeab / Freepik

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Работодателям запретят интересоваться личной жизнью человека на собеседовании, поскольку это может повлиять на решение о приеме на работу и сдвинуть на второе место профессиональные качества. Об этом говорится в законопроекте № 1148, который на этой неделе собираются рассмотреть в Верховной Раде. При приеме на работу работодателю сейчас нельзя спрашивать о партийной и национальной принадлежности, месте регистрации и т. п. К этим запретным темам добавят еще несколько: об отношениях, семье, здоровье и уровне зарплаты на предыдущем месте работы.

При этом опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты не верят, что закон будет работать.

"Вопросы личного характера – постоянная практика. Конечно, они влияют на решение о приеме на работу. Я постоянно учила людей внутри компании не задавать таких вопросов. Всем известно, что если есть два кандидата: парень 25 лет и девушка, которая недавно вышла замуж, то ее не возьмут – вдруг она уйдет в декрет в ближайшие два года. Нормы, которые запрещают гендерную дискриминацию, уже есть. Того закона не придерживаются и, наверное, этот тоже не будет работать. Но такие вещи должны быть", – считает HR-специалистка Юлия Гречка.

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"Я ни разу в своей практике не встречала обоснования отказа в приеме на работу фактами личной и семейной жизни; доказать, что именно такие обстоятельства стали причиной отказа в приеме на работу, очень сложно. Внесение изменений, указанных в законопроекте 1148, фактически ничего не поменяет ни для работодателей, ни для работников", – добавляет Татьяна Бондаренко, адвокат объединения "Скляренко, Сидоренко и партнеры".

Подробнее об инициативе депутатов читайте на сайте "Сегодня" – Ничего личного: работодателям запретят спрашивать на собеседовании о семье и планах

Напомним, ранее новости "Сегодня" также рассказывали о схемах работодателей-аферистов. Как защитить себя, узнавайте из нашего сюжета:

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