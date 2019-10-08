Законы об электронных чеках и кешбэке помогут снизить налоги: Верланов объяснил как

Сергей Верланов. Фото: Высшая квалификационная комиссия судей Украины / Facebook

Принятые Верховной Радой закон о кешбэке, согласно которому покупатели смогут жаловаться на неправильные чеки, и закон о регистраторах расчетных операций (РРО) в сфере торговли, общественного питания и услуг, который вводит электронные чеки (е-чеки), позволят создать предпосылки для снижения налогов и экономического роста Украины. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины (ГНС) Сергей Верланов.

"С помощью этой системы мы сможем вывести из тени определенные отрасли экономики, это и торговля товарами, которые по разным схемам перемещаются через таможенную границу Украины, поэтому мы считаем, что эти законы являются логичным шагом в будущее. Они будут способствовать расширению налоговой базы, что, соответственно, станет предпосылкой как для экономического роста, так и для дальнейшего снижения налогов. В частности, речь о налоге на доходы физлиц и корпоративном налоге", – сообщил Верланов в ходе встречи с экспертным сообществом и бизнесом.

Также он отметил, что Налоговая служба планирует за полгода провести тестирование новых программных регистраторов расчетных операций.

"Упрощенная система (налогообложения. – Ред.) законом [о РРО] не меняется. Она остается такой как была – с точки зрения базы налогообложения, ставки и других требований по ведению бизнеса", – подчеркнул он.

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По словам Верланова, введение программных РРО не будет касаться физлиц, а также физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП), которые находятся на первой группе налогообложения.

"Информация, что люди на базарах, дедушки и бабушки будут вынуждены пользоваться РРО, не соответствует действительности", - сказал Верланов.

Напомним, Верховная Рада 20 сентября приняла закон, позволяющий использовать программные РРО наряду с традиционными, а также обязывающие физлиц-предпринимателей 2-4 категории в сфере торговли и услуг использовать РРО.

Также Рада одобрила в целом законопроект № 1073 о кешбэке, который вводит с 1 октября 2020 года компенсацию покупателю стоимости покупки в случае выявления нарушения при проведении расчетной операции. Документ предусматривает создание информационной системы в рамках электронного кабинета для проверки подлинности полученного покупателем чека и оформления жалобы на продавца. Он также внедряет двухуровневую систему проверок обращений потребителей или жалоб. В случае если продавец не подтверждает продажу товаров или услуг, проводится камеральная проверка, а в случае неявки продавца для ее проведения назначается фактическая проверка.

Кроме того, законопроект расширяет перечень видов деятельности, для которых применение РРО (регистраторов расчетных операций) является обязательным с 2021 года и предусматривает переход на общие правила применения РРО для отдельных категорий налогоплательщиков единого налога 2-4 групп (без ограничений объемов дохода в год).

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