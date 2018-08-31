Замена касс на смартфоны: выяснилось, кто больше всего выиграет от нового проекта

Замена в Украине кассовых аппаратов специальным программным обеспечением, в первую очередь, принесет пользу представителям малого бизнеса. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказали эксперты Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

Как пояснил координатор комитета электронных платежей ЕБА Евгений Веремийченко, сейчас одним из инструментов решения проблемы ухода бизнеса от налогообложения в ассоциации видят использование кассовых аппаратов для всех типов хозяйственных операций. Но это может вызывать сложности у мелких фирм, поэтому для них будет проще установить специальное программное обеспечение на гаджеты и не заниматься обслуживанием классических кассовых аппаратов.

"Мы понимаем представителей небольших компаний, для которых действительно может быть затратно и сложно использовать кассовые аппараты в хозяйственной деятельности", – пояснил координатор комитета электронных платежей ЕБА Евгений Веремийченко.

Менеджер комитета бытовой техники ЕБА Виктория Куликова подчеркнула, что в целом ассоциация поддерживает пилотный проект правительства и ГФС по изучению возможностей использования альтернативных средств или технологий наряду с традиционными моделями кассовых аппаратов.

"То есть, более инновационных и дешевых в эксплуатации устройств, в том числе мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков или других средств коммуникации. Кроме того, новейшие технологии уже давно применяются в ряде высокоразвитых европейских государств с целью фискализации операций вместо традиционных кассовых аппаратов", – сказала Куликова.

Куликова также добавила, что в ЕБА все-таки надеются на успешную реализацию пилотного проекта и принятия положительного решения по использованию инновационных технологий.

"Такое решение не только полностью соответствует духу времени, но и будет способствовать сбережению ресурсов предпринимателей", – резюмировала представитель Ассоциации.

Как сообщалось, ранее и.о. председателя ГФС Мирослав Продан заявлял, что ведомство с сентября этого года вводит пилотный проект по внедрению электронного чека. В свою очередь в УСПП двояко оценили новую инициативу Фискальной службы, указывая на то, что замена касс на гаджеты может дорого обойтись бизнесу.

Ранее председательница комитета парламента по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявляла, что ГФС не проводила никаких консультаций с рабочей группой при Верховной Раде относительно запуска пилотного проекта по внедрению электронного чека.

Также мы писали, что Министерство финансов Украины официально разработало правила, которые упрощают использование кассовых аппаратов. Согласно этим правилам, для регистрации расчетов можно будет использовать мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и другие средства коммуникации.