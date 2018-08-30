Замена кассовых аппаратов на смартфоны: когда в Украине заработает "электронный чек"

Государственная фискальная служба с сентября вводит пилотный проект по внедрению электронного чека. Об этом заявил и.о. председателя ГФС Мирослав Продан, сообщает "Укринформ".

"Мы в сентябре будем начинать пилотный проект, который вводит так называемый электронный чек, систему полной электронизации системы налогообложения, что даст возможность отслеживать груз от его растаможки в пункте пропуска на государственной границе до конечного потребителя. Это не даст возможность определенным дельцам манипулировать на любых коррупционных проявлениях и схемах минимизации по НДС", — отметил Продан.

Как это будет работать:

Суть заключается во внедрении альтернативного технологического решения для регистрации расчетных операций в сфере торговли без применения традиционных регистраторов (кассовых аппаратов, РРО).

Система может быть установлена на любое устройство — персональный компьютер, планшет или смартфон.

Она может быть интегрирована с другими системами Государственной фискальной службы и бухгалтерскими программами. Имеет высшую степень защиты и работает 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

Применение такой модели на практике лишает необходимости покупать традиционный кассовый аппарат, а следовательно, печатать бумажные чеки. Фискальный чек граждане смогут проверить в открытой части электронного кабинета (электронного сервиса ГФС).

Напомним, Министерство финансов Украины разработало правила, которые упрощают использование кассовых аппаратов. Согласно этим правилам, для регистрации расчетов можно будет использовать мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и другие средства коммуникации.

"После введения электронных чеков бизнес может сэкономить около 2 млрд грн на дополнительных оплатах. Это всегда была монополия, чтобы посадить предпринимателей "на иглу". Это вообще была драконовская история. Сейчас система дает возможность освободиться от "кассово-аппаратного рабства", – объяснял премьер-министр Владимир Гройсман.