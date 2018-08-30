Замена кассовых аппаратов на смартфоны: когда в Украине заработает "электронный чек"

Сегодня, 10:49

Новая система позволит отказаться от традиционных РРО и бумажных чеков

Фото: &quot;Сегодня&quot;
Фото: "Сегодня"

Государственная фискальная служба с сентября вводит пилотный проект по внедрению электронного чека. Об этом заявил и.о. председателя ГФС Мирослав Продан, сообщает "Укринформ".

"Мы в сентябре будем начинать пилотный проект, который вводит так называемый электронный чек, систему полной электронизации системы налогообложения, что даст возможность отслеживать груз от его растаможки в пункте пропуска на государственной границе до конечного потребителя. Это не даст возможность определенным дельцам манипулировать на любых коррупционных проявлениях и схемах минимизации по НДС", — отметил Продан.

Как это будет работать:

Суть заключается во внедрении альтернативного технологического решения для регистрации расчетных операций в сфере торговли без применения традиционных регистраторов (кассовых аппаратов, РРО).

Система может быть установлена на любое устройство — персональный компьютер, планшет или смартфон.
Она может быть интегрирована с другими системами Государственной фискальной службы и бухгалтерскими программами. Имеет высшую степень защиты и работает 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

Применение такой модели на практике лишает необходимости покупать традиционный кассовый аппарат, а следовательно, печатать бумажные чеки. Фискальный чек граждане смогут проверить в открытой части электронного кабинета (электронного сервиса ГФС).

Напомним, Министерство финансов Украины разработало правила, которые упрощают использование кассовых аппаратовСогласно этим правилам, для регистрации расчетов можно будет использовать мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и другие средства коммуникации.

"После введения электронных чеков бизнес может сэкономить около 2 млрд грн на дополнительных оплатах. Это всегда была монополия, чтобы посадить предпринимателей "на иглу". Это вообще была драконовская история. Сейчас система дает возможность освободиться от "кассово-аппаратного рабства", – объяснял премьер-министр Владимир Гройсман.
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