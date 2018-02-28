Западные СМИ рассказали, почему ЧВК "Вагнера" рвалась к месторождениям нефти в Сирии

За несколько недель до попытки российских наемников из ЧВК "Вагнера" отбить у американских союзников нефтяные поля в Дейр-эз-Зоре, компания "Евро Полис" подписала соглашения о доле в захваченных нефтяных месторождениях. Об этом говорится в расследовании The Bell со ссылкой на два независимых источника.

Как напоминает издание, и ЧВК "Вагнера", и "Евро Полис" связаны с именем Евгения Пригожина – т. н. "повара Путина" – близкого друга президента РФ Владимира Путина, который был его ресторатором, а теперь возглавляет обширную бизнес-империю, ведущую коммерческие дела в том числе с Минобороны РФ.

"Евро Полис" еще с конца 2016 года договаривалась с сирийским правительством об участии в освобождении, охране и разработке сирийских нефтегазовых месторождений, однако лишь в январе 2018 года соглашение было зафиксировано юридически", – отмечает издание.

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Как следует из материала, российское государство напрямую участвовало в подготовке захвата нефтяных месторождений. На это указывает тот факт, что российское Минэнерго в конце января подписало с сирийским правительством две "дорожные карты", одна из которых оказалась засекречена и была посвящена совместной работе в нефтяной отрасли, тогда как в отрытых источниках фигурировала лишь "карта" о работе в сфере энергетики. Об этом изданию рассказал посол Сирии в России Риад Хаддад.

"Из его слов следует, что в этих документах прописаны достигнутые ранее соглашения с конкретными российскими компаниями. "Евро Полис" – одна из них", – пишет The Bell.

О связях "Евро Полис" с Пригожиным и его соратниками писали как российские издания, так и зарубежные — со ссылкой на американские спецслужбы.

Напомним, 7 февраля в результате оборонительной операции США против российских наемников было ликвидировано, по разным оценкам, до нескольких сотен нападавших и до 90% их военной техники. В Москву прилетели не меньше трех самолетов с ранеными наемниками. Bloomberg сообщал, что число погибших было около 200. По данным Reuters, их было не менее 100. Другие источники говорили о 300 и более жертвах.

Что такое ЧВК "Вагнера"

Речь идет о крупнейшем российском частном военном формировании, которое возглавил подполковник запаса псковской бригады спецназа ГРУ Минобороны РФ Дмитрий Уткин, он же "Вагнер".

Широко известна фотография с приема в Кремле, на которой Уткин (крайний справа) запечатлен в компании президента России Владимира Путина:

В начале октября 2017 года глава СБУ Василий Грицак обнародовал подборку фактов о данном подразделении. Члены ЧВК принимали активное участие в крымских событиях, а также в боевых действиях на Донбассе на стороне так называемых "ДНР" и "ЛНР". Впервые, по данным СБУ, его деятельность на территории Украины была зафиксирована с 29 мая 2014 года.

СБУ удалось установить 1587 лиц, которые являются членами ЧВК "Вагнера", но общее количество наемников в этом формировании – порядка 5000 человек. Также у СБУ есть данные о том, что в составе группы есть порядка 40 украинцев.

География применения этих военных – Украина, Сирия. В Украине они были зафиксированы, в частности, в июне 2014 года в Луганске, в феврале 2015 года в Дебальцево. По словам Грицака, российские наемники сбили самолет ИЛ-76 с украинскими десантниками на борту, в результате чего погибли 49 военнослужащих, штурмовали аэропорт Луганска, участвовали в штурме Дебальцево и других населенных пунктов.

В 2015-2017 года их деятельность была замечена в Сирии (в Хомсе, Латакии, Алеппо и т.д.). Тренировочная база этих формирований находится в Краснодарском крае РФ – там же, где базируется 10-я бригада специального назначения ГРУ ГШ ВС РФ.